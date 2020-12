Ein Lächeln als Türöffner

Vechta Seitdem wir Masken tragen, achte ich mehr auf die Augen. Wenn mir jemand ein Lächeln schenkt, öffnet sich in mir eine Tür zum Herzen. Von Türen handeln auch Adventslieder wie „Macht hoch die Tür“ und Adventsbräuche. Die Türchen am Adventskalender öffnen wir Tag für Tag bis Weihnachten, wo Gott durch Jesus den Raum der Welt betritt.

Ein Lächeln ist ein Türöffner. Es zeigt dem Anderen: „Ich freue mich, dass du da bist!“. Zugleich wirkt es auch in uns selbst. Wir erfahren miteinander die Freundlichkeit Gottes. Der Dichter T. Tranströmer sagt: „Jeder Mensch ist eine halboffene Tür, die in ein Zimmer für alle führt.“ Halten wir die Türen offen! Ein Lächeln ist ein Anfang.

• In dieser durch die Corona-Pandemie so anderen Advents- und Weihnachtszeit möchten die evangelisch-lutherische und die katholische Kirche hier in der Region positive Kurzbotschaften an die Menschen weitergeben. Dies ist die Reihe „Lichtblicke“. Autorin Lisa Oesterheld ist Referentin für Spiritualität/Bischöflich Münstersches Offizialat Vechta.