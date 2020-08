Einsamkeit: Mit Briefkasten aus sozialer Isolation

Vechta Der Malteser Hilfsdienst (MHD) und das Projekt „Partnerschaft für Demokratie Vechta“ (PfD) haben die Aktion „Brieffreundschaft“ gestartet. Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen und insbesondere jenen eine Freude zu bereiten, die während der Corona-Krise wenig Kontakt zu anderen haben. Dazu haben die Projektpartner einen roten Briefkasten auf dem Europaplatz in der Stadtmitte von Vechta aufgestellt. Dort können Briefe eingeworfen werden, die anderen Glücksmomente bescheren.

Das Thema können die Verfasser frei wählen. Sie können über etwas Erlebtes schreiben, über ihre Erfahrungen in der Corona-Zeit oder auch einfach nur ihren Lieblingswitz erzählen. Wer gerne auf seinen Brief eine Antwort erhalten möchte, kann seine Adresse vermerken, so dass daraus eine Brieffreundschaft entstehen kann. Der Briefkasten wird vom Integrationsdienst der Malteser geleert, und die Briefe werden im Anschluss weitergeleitet. Seit dem Ausbruch von Covid-19 lebten viele Menschen isoliert und könnten kaum Kontakte pflegen, hieß es.