Electro Festival: Line Up für Tante Mia jetzt komplett

Vechta Knapp zwei Monate vor Beginn präsentierte das Tagesfestival Tante Mia tanzt die fünfte und letzte Line Up Phase für das diesjährige Festival an Christi Himmelfahrt, 21. Mai. Neben vier lokalen DJs, die am 5. April bekanntgegeben werden, reihen sich unter anderem Mark With a K & MC Chucky und Third Party in das Line Up mit mehr als 30 Künstlern auf vier Bühnen ein. Parallel läuft seit dem 1. März die Suche nach Tante Mias neuen Talenten – einem DJ-Contest für alle vier Bühnen, bei dem unentdeckte DJ-Talente die Möglichkeit bekommen, bei der Eröffnung am 21. Mai zu spielen. Seit 2017 hat Tante Mia zwölf Newcomern die Möglichkeit gegeben, sich die Bühne mit Stars wie Yellow Claw, Don Diablo oder Afrojack zu teilen.

Das Line Up – Tanzgarten: Angemi, Dimitri Vegas & Like Mike, le Shuuk, Mike Williams, Tiefblau und Ummet Ozcan und MC Boogshe als Host;

Auf der Diele: Alle Farben, D.O.D, Lost Frequencies, Moksi, Steve Norton und Two Pauz.

In der Guten Stube legen auf: Âme Live, ASK:ME, La Fleur, Len Faki, Monika Kruse, Pleasurekraft und Redfocks.

In der Bassküche: Darren Styles, Frontliner, GLDY LX, DJ Paul Elstak, Sefa, Wildstylez und Villain als Host.

Tickets gibt es für 62,90 Euro im Vorverkauf oder online unter tantemiatanzt.de, an den Vorverkaufstellen von Reservix und AD Ticket sowie unter Telefon 0180/6050400.