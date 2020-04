Entwicklung: Das sind die Pläne für den Kuhmarkt

Vechta Im Kreuzungsbereich Kreuzweg/Kuhmarkt waren bis vor zwei Jahren ein Autohaus, eine Bierbrauerei, ein Restaurant, ein Hotel und Wohnungen für ausländische Arbeiter untergebracht. Die alten, zum Teil verfallenden Gebäude stehen noch. An dieser Stelle sollen vier Mehrgenerationen-Wohngebäude mit 26 Wohnungen, eine Gewerbeeinheit und Tiefgaragen entstehen. Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes hat der Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen des Vechtaer Stadtrates am Mittwochabend zum Beschluss empfohlen.

Auf dem 2800 Quadratmeter großen Grundstück soll das Gebäude, das im direkten Kreuzungsbereich der angrenzenden Straßenzüge geplant ist, dreigeschossig mit einem nach Norden, der Straßen abgewandten Seite, angeordneten Staffelgeschoss errichtet werden. Die übrigen Gebäude am Kuhmarkt, am Kreuzweg und im rückwärtigen Grundstücksbereich sollen zweigeschossig mit jeweils einem Staffelgeschoss errichtet werden. Die Gewerbeeinheit ist im Erdgeschoss des im Kreuzungsbereich geplanten Wohngebäudes vorgesehen. Die notwendigen Stellplätze werden über eine Tiefgarage mit Zugang zu jedem Wohnhaus sichergestellt. Die Erschließung erfolgt über den Kreuzweg. Der Versiegelungsgrad des Objektes beträgt etwa 40 Prozent der Grundstücksfläche, wie die Stadtverwaltung erläuterte. Auf dem Grundstück werden 1135 Quadratmeter Grünflächen angelegt. Die Erschließung des Grundstückes erfolgt über den Kreuzweg.

• Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes, so eine weitere Beschlussempfehlung des Bauausschusses, beabsichtigt die Stadt die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung eines am Balzweg ansässigen Gewerbebetriebes zu schaffen.

Neben der Sicherung der Entwicklungsperspektiven des vorhandenen Betriebes soll zudem ein Angebot an gewerblichen Bauflächen für die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben geschaffen werden. Ziel ist es, die lokale Wirtschaftsstruktur zu stärken sowie zur Schaffung und zur Sicherung von wichtigen Arbeitsstätten beizutragen. In städtebaulicher Hinsicht soll eine ortsverträgliche und konfliktfreie Erweiterung der gewerblichen Nutzung an einem vorgeprägten Standort vorbereitet werden.

Das Plangebiet umfasst eine insgesamt 5,35 Hektar große Fläche östlich der Diepholzer Straße, im südlichen Teil des Stadtgebietes. An der nördlichen Grenze des Plangebietes verläuft der Balzweg. Das Plangebiet wird derzeit überwiegend als Grünland genutzt. Im östlichen Teil befindet sich ein Gehölzbestand, der als Waldfläche einzustufen ist. Nördlich und südlich des Plangebietes grenzen gewerbliche Nutzungen an. An der westlichen Grenze verläuft die Diepholzer Straße. Westlich der B 69 befinden sich Außenbereichswohnnutzungen.