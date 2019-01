Vechta Die Stadt Vechta, der VfL Oythe und die Sportfreunde Niedersachsen (SFN) Vechta haben konkrete Pläne für den Ausbau der Sportstätten am Oyther Berg und am Bergkeller präsentiert. Diese sehen unter anderem den Bau eines neuen Stadions mit Vereinsgebäude, Tribüne und neuen Trainingsplätzen für den VfL Oythe sowie die Erneuerung des Stadions am Bergkeller vor, wo die SFN Vechta zu Hause sind. Ab diesem Jahr soll gebaut werden. Dabei soll der laufende Spiel- und Trainingsbetrieb berücksichtigt werden.

Eine Bewertungskommission hat den Auftrag für die Planung und Begleitung der beiden Bauprojekte jetzt an das Osnabrücker Fachbüro „Pätzold und Snowadsky“ vergeben. Insgesamt hatten fünf Bewerber an dem europaweit ausgeschriebenen Vergabeverfahren teilgenommen. Der Kommission gehörten neben Bürgermeister Helmut Gels weitere Vertreter der Verwaltung und des Rates der Stadt Vechta sowie der beiden Sportvereine an. Der Stadtrat hatte sich bereits grundsätzlich für das zukunftsweisende Projekt ausgesprochen. Dieses hatte die Stadt ebenfalls unter enger Beteiligung der Vereine ausgearbeitet. Insgesamt wird die Stadt rund elf Millionen Euro für die Vorhaben investieren.

Ein Teil des Gesamtprojektes konnte vorgezogen werden. So wird die Modernisierung des Sportplatzes an der Universität Vechta im Frühjahr, wenn die Witterung besser ist, vollendet. Außerdemwerden der neue Kunstrasen-Fußballplatz des VfL am Oyther Berg sowie ein zusätzlicher Naturrasenplatz bereits gebaut.

Oyther Berg

Der Standort Oyther Berg wird zu einem kompakten Vereinsgelände erweitert. Der Hauptplatz wird von der Hasenweide dorthin verlagert. Der Parkplatz wird erweitert. Zum Schutz vor Wind werden Wallhecken angelegt. Der Hauptplatz wird im Zentrum neu angelegt. An das bestehende Umkleidegebäude wird ein Anbau mit Tribüne und Umkleideräumen angeschlossen. Ein Naturrasenplatz im zentralen Bereich wird in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Zwei neue Naturrasenplätze für den Trainingsbetrieb werden angelegt.

Am Bergkeller

Die Sportstätten am Bergkeller werden grunderneuert. Da SFN künftig die Leichtathletikanlagen an der Uni nutzt, werden diese am Bergkeller nicht mehr benötigt und können beseitigt werden. Es entsteht mehr Raum für Rasenplätze. Der Hauptplatz wird nach Süden verschoben. Nördlich davon kann so ein neuer Trainingsplatz gebaut werden. Der bereits bestehende Trainingsplatz wird vergrößert.

Eine Multifunktionsanlage für Basketball, Volleyball, Beachvolleyball, Kleinfeldfußball etc. wird angelegt. Für den Schulsport entsteht eine Anlage für Laufen, Weitsprung und Wurfdisziplinen. Außerdem wird ein neues Gebäude mit Tribüne, Umkleiden und Vereinsräumen errichtet.

Universität Vechta

Der Sportplatz an der Universität Vechta wird mit einer Kunststofflaufbahn für Lang- und Kurzstrecken ausgestattet. Diese Arbeiten werden im Frühjahr vollendet. Es entstehen jeweils sechs Bahnen für 400-Meter- und 100-Meter-Läufe. Zudem stehen neue Anlagen für Weit- und Hochsprung sowie Kugelstoßen zur Verfügung. Die Kosten des Bauprojekts trägt die Stadt Vechta.

Die Universität lässt das Rasenspielfeld mit einer Beregnungsanlage ausstatten. Entsprechend der unterzeichneten Nutzungsvereinbarung sollen neben den Studierenden der Uni auch Vereine, insbesondere die Leichtathleten der Sportfreunde Niedersachsen (SFN) Vechta sowie Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Oberschule, dort zukünftig Sport treiben. Auch anderen Schulen stehen die Anlagen zur Verfügung, insbesondere für Bundesjugendspiele.

Im Gegenzug kann die Universität die städtischen Sportanlagen insbesondere in der Geschwister-Scholl-Oberschule nutzen. Die Universität ist ein wichtiger Standort für die Sportlehrerausbildung in Niedersachsen. Schon jetzt nutzen Stadt und Universität die jeweiligen Sportanlagen in guter nachbarschaftlicher Kooperation.