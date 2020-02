Erster Abschnitt fast fertig

Vechta Das Bauprojekt „Kolpingstraße“ im ersten Bauabschnitt geht in die letzte Phase. Mitarbeiter der beauftragten Fachfirma haben am Freitag die Baustelle auf dem Teilstück Neuer Markt eingerichtet. Die Straße ist in dem Bereich nun für den Verkehr – auch für Fahrradfahrer – voll gesperrt. Fußgänger können den Gehweg neben der Baustelle weiterhin nutzen. Das teilt die Stadt Vechta mit.

Der Teilbereich der Straße Neuer Markt bis zur Baustelle wird wieder freigegeben. Somit sind der Parkplatz der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) und die Längs-Parkflächen wieder von der Großen Straße aus erreichbar und können in Richtung Große Straße verlassen werden. Die Straße Neuer Markt war in der vergangenen Woche gesperrt worden, um Reparaturarbeiten am Dach eines Gebäudes abzusichern. Dieses war während des Sturmtiefs „Sabine“ beschädigt worden. Diese Arbeiten sind am Freitagnachmittag abgeschlossen worden.

Den Parkplatz Neuer Markt können Autofahrer über die Kolpingstraße ansteuern. Das erste Teilstück des Bauprojekts „Kolpingstraße“ wurde vor wenigen Tagen fertiggestellt und bis zur Parkplatzeinfahrt im Bereich des Metropol-Theaters wieder freigeben.

Die Stadt Vechta bittet die Verkehrsteilnehmer um Rücksichtnahme. Der Wochenmarkt findet weiterhin in der Bahnhofstraße statt, solange am Neuen Markt gebaut wird.