Erstes Teilstück der Oyther Straße fertig

Vechta Die Asphaltarbeiten auf dem ersten Teilstück der neuen Oyther Straße in Vechta sind nun abgeschlossen. Der Bereich zwischen der Kreuzung Ravensberger Straße und Eschstraße werde am heutigen Montagmittag für den Anliegerverkehr freigegeben, so die Stadt Vechta. Bis zur kompletten Fertigstellung des ersten Bauabschnitts wird das Teilstück als Einbahnstraße ausgewiesen. Das Teilstück zwischen Ravensberger Straße und Eschstraße ist noch nicht befahrbar, da Verbundmittel zwischen den Schichten aufgebracht werden, die zunächst aushärten müssen.