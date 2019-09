Fahrbahnsanierung an Buchholzstraße

Vechta Der Ausbau des Radwegenetzes in Vechta schreitet weiter voran: Zwischen der Oldenburger und der Falkenrotter Straße soll eine neue Verbindung für Radfahrer geschaffen werden. Die in diesem Zusammenhang notwendigen Bauarbeiten haben mittlerweile begonnen: An der Buchholzstraße wird im Bereich zwischen Rudolf-Diesel-Straße und Alter Bahndamm zurzeit die Fahrbahn erweitert und saniert. Außerdem werden dort in Teilbereichen die Regenwasserkanäle erneuert. Die Bauarbeiten könnten sich auf den Verkehrsfluss in dem Bereich auswirken, so die Stadt.