Vechta Mit einem Ruck zieht Marion Werring das schwere Eisenbackblech aus dem Ofen. Darauf liegen zwei lange Kilmerstuten. Dampf steigt auf. Sofort duftet es in der ganzen Backstube nach Hefe, Rosinen und Butter. „Die müssen jetzt erst einmal abkühlen“, sagt die Inhaberin der Bäckerei Böckmann-Werring aus Langförden.

Dann gehen die Stuten neben Schwarzbrot und Brötchen verpackt auf ihren Weg in die Supermärkte, in Cafés und auf Jahrmärkte. Von Langförden aus in die ganze Region. Denn obwohl Marion Werring und ihr Vater, Bäckermeister Heinz Böckmann, seit 2009 kein Ladengeschäft mehr betreiben – so ganz ohne Mehl, Salz, Sauerteig und Hefe können sie nicht.

Alles fing 1972 an, als Heinz Böckmann sich mit einem gepachteten Bäckereibetrieb in Rechterfeld selbstständig machte. „Am 15. Mai war das“, weiß der Bäckermeister noch ganz genau. Backen, das sei sein Ding gewesen, sagt der heute 77-Jährige. „Ich habe immer schon gerne gebacken und in der Küche gewerkelt. Meine Mutter hat damals immer gesagt: ‚Aus dir wird mal ein guter Bäcker‘“, erzählt der gebürtige Lastruper. Und sie sollte Recht behalten. Sieben Jahre später, 1979, zieht es Böckmann mit seiner Backstube nach Langförden. In die Pommernstraße, wo auch heute noch geknetet und gebacken wird.

Dass sich hinter dem braunen Backsteinhaus eine vollständige Bäckerei mit Ofen, Backblechen, Tortenringen, Spritztüten, Misch- und Knetmaschinen und ein Kühlhaus befindet, fällt erst beim zweiten oder dritten Blick auf. „Früher, ganz am Anfang, haben wir hier quasi aus unserer Küche heraus die Brötchen verkauft“, erinnert sich Böckmann. Im vorderen Bereich des heutigen Wohnhauses gingen die Brote, Brötchen, und andere Backwaren über die Ladentheke. „Irgendwann ging das natürlich nicht mehr“, erzählt der Bäckermeister.

Der Startschuss für die erste Filiale der Bäckerei Böckmann war gefallen. Direkt an der Hauptstraße in Langförden fand der Bäcker einen geeigneten Standort. Bis 2009 gab es hier jeden Tag Brötchen, Brote, Kuchen und Torten. Es lief gut. So gut, dass Böckmann weitere Filialen in Visbek, Bakum und Vechta eröffnete. „Gut 20 Mitarbeiter hatten wir damals“, erinnert er sich.

Vor 13 Jahren übernimmt seine Tochter Marion Werring dann die Bäckerei, steht mit ihrem Vater jeden Tag früh morgens oder auch die ganze Nacht in der Backstube. Bis heute. „Die Arbeitszeiten waren schon hart“, erzählt sie. „2009 haben wir dann gemeinsam beschlossen, die Geschäfte zu schließen – einfach, um wieder mehr Zeit für die Familie zu haben“, so Werring.

Entspannter sei das Arbeiten seitdem, erzählen die beiden. Heute beginne so ein Arbeitstag erst um 6.30 Uhr. Ansonsten habe sich aber nicht viel geändert. „Wir backen immer noch nach den alten Rezepten, machen alles von Hand, stellen alles selbst her – sogar den Sauerteig“, erzählt Böckmann. Auch die Sieben-Tage-Woche sei geblieben, wenn auch mit mehr Freiräumen „Wenn man mit dem Herzen dabei ist, macht das nichts.“

Gebacken wird in der Bäckerei immer noch jeden Tag, allerdings nur noch auf Bestellung, für Supermärkte, Cafés oder Einrichtungen, wie das Museumsdorf Cloppenburg, erzählt Werring. Oder für den Stoppelmarkt. „Wenn in Vechta gefeiert wird, stehen wir eigentlich rund um die Uhr in der Backstube“, erzählt Böckmann. Unter anderem stellen Werring und ihr Vater den Kilmerstuten für die Fleischerei Ludger Fischer her. „Wie viele Stuten wir an den fünf Tagen backen, dürfen wir nicht sagen – aber es sind eine Menge“, grinst Werring.

Wandern in der Bäckerei jeden Tag Weizen-, Roggen- oder Dinkelbrote, Butterkuchen und Kilmerstuten aus dem Ofen, kommen bei Böckmann übrigens am liebsten goldbraune Weizenbrötchen auf den Frühstückstisch. „Die esse ich immer noch am liebsten“, schmunzelt der Bäckermeister.