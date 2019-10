Vechta Vechtas Bürgermeister Helmut Gels ist am Dienstagabend an seiner Arbeitsstätte im Rathaus feierlich verabschiedet worden. Seine Amtszeit endet am letzten Tag im Oktober. Wegen der Stichwahl bei der Wahl seines Nachfolgers am 3. November wird er aber noch am 4. November dem neuen Rathauschef die Ernennungsurkunde überreichen.

Ratsvorsitzender Josef Kläne konnte rund 400 Gäste zum Festakt begrüßen. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies, der die Festansprache hielt und den Dank der Niedersächsischen Landesregierung überbrachte, sowie Ulrich Mädge, Präsident des Niedersächsischen Städtetages, würdigten die Verdienste Gels, der zwölf Jahre Stadtdirektor und acht Jahre Bürgermeister war. Helmut Gels habe wesentlich dazu beigetragen, dass die Kreisstadt sich erfolgreich entwickelt habe, er sei ein Glücksfall für Vechta gewesen, so der Festredner. In einer Videoübertragung dankte auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil dem scheidenden Bürgermeister für dessen erfolgreiche Arbeit.

Erst am vergangenen Wochenende war der Ministerpräsident nach Vechta gekommen, um mit Helmut Gels den Zapfenstreich abzunehmen, mit dem sich die Schützen bei „ihrem“ Bürgermeister für dessen Arbeit bedankt hatten. Schon vor den Schützen hatten die Schausteller dem scheidenden Bürgermeister die Ehre erwiesen, und auch ein vorgezogener Spatenstich für ein Haus der Begegnung in Deindrup dokumentiert die aktuellen Errungenschaften und die Beliebtheit Gels’. In den Annalen Vechtas hat er sich mit mehreren Projekten verewigt. Genannt sei nur das jüngste – der Umbau des Bahnhofsviertels mit einem spektakulären Brückenbauwerk.