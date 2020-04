Finanzen: Pferdezentrum erhält Zuschuss

Vechta Der Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes bekommt vom Landkreis Vechta 50 000 Euro für die Erweiterung und Sanierung der Anlage in Vechta. Das beschloss der Kreistag in seiner Sitzung am Mittwoch mit den Stimmen von CDU und FDP, die übrigen Fraktionen stimmten dagegen. Der Kreistag geht davon aus, dass die Stadt Vechta sich mit dem gleichen Betrag beteiligt. Der Verband hatte hat einen Förderantrag über 250 000 Euro gestellt. Das Land will für das Vorhaben eine Millionen Euro bereitstellen.

Der Verband fördere den Absatz des Oldenburger Pferdes mit dem Ziel, das Kulturgut „Oldenburger Pferd“ weltweit bekanntzumachen, die Zucht weiterzuentwickeln und den züchterischen Fortbestand mit dem Wirtschaftsfaktor Pferd zu sichern, hieß es. Alljährlich werden im Oldenburger- Pferde-Zentrum Vechta sechs Auktionen und weitere Events rund ums Pferd veranstaltet. Insgesamt finden jährlich rund 25 Großveranstaltungen statt, dabei sei die Kapazität der Halle von 2 300 Sitz- und Stehplätzen überwiegend überlastet.

Das Oldenburger Pferdezentrum begrüße jährlich rund 90 000 Besucher, darunter circa 30 000 ausländische Gäste und eine Vielzahl an Besuchern außerhalb des Oldenburger Münsterlandes. Vor allem bei diesen Gästen sei die Nachfrage bei Gastronomie- und Übernachtungsanbietern sehr groß. Gemeinsam mit der Pferdeland Niedersachsen GmbH und dem Verbund Oldenburger Münsterland sollen weitere Märkte wie beispielsweise der Tourismus erschlossen werden.

Zudem sollen künftig auch Forschung und Bildung eine größere Rolle spielen. Dazu sei Kooperationen mit den Universitäten Vechta, Kiel und Göttingen, der Fachhochschule Osnabrück, der Vechtaer Justus-von-Liebig-Schule, sowie der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen angedacht.