Freiwilligendienste Im Oldenburger Land: Sozialer Einsatz als sinnvolle Überbrückung

Vechta „Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähle ihm von deinen Plänen“ – das gilt im Jahr 2020 wohl ganz besonders. Vor allem junge Menschen, die gerade ihren Schul- oder Ausbildungsabschluss gemacht hätten, mussten erleben, wie langgehegte Wünsche und Pläne sich zerschlagen aufgrund von Reise- und Kontaktbeschränkungen. Das berichtet die Katholische Freiwilligendienste im Oldenburger Land gGmbH (KFWD) in einer Presseerklärung. Und auch auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt mache sich die Corona-Krise bemerkbar: Die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze sinke, oder der Anschluss nach der beruflichen Ausbildung habe sich zerschlagen.

Ein Freiwilligendienst könne hier eine gute Alternative und sinnvolle Überbrückung sein – vielen biete der Bundesfreiwilligendienst oder das Freiwillige Soziale Jahr eine (Neu-)Orientierung oder einen Einstieg ins Berufsleben. „Junge Menschen haben oft den Wunsch, nach der Schul- oder Ausbildungszeit etwas Praktisches und Sinnstiftendes zu tun. Sie wollen anders lernen als in der Schule, neue Begegnungen und Erfahrungen machen“, beschreibt Frank Tönnies, Geschäftsführer der KFWD mit Sitz in Vechta, die Motivation vieler Freiwilliger. „Die Zeit mit Corona zeigt einmal mehr, wie wichtig für unsere Gesellschaft Solidarität und Engagement sind.“

Dabei steht der Freiwilligendienst nicht nur Schulabsolventen offen: Der Freiwilligendienst bei der KFWD ist so konzipiert, dass er sowohl für junge Menschen als auch für Menschen in späteren Lebensphasen möglich ist.

„Uns ist wichtig, dass alle gute Rahmenbedingungen für ihr soziales Engagement vorfinden“, betont Heike Bornhorst, Pädagogische Leitung der KFWD. So kann das Freiwillige Soziale Jahr oder der Bundesfreiwilligendienst zwischen sechs und 18 Monaten dauern und flexibel begonnen werden. Die Tätigkeiten und Einsatzstellen in Kirche und Caritas sind vielfältig: Altenpflege, Pfarrgemeinde, Kinderbetreuung, Arbeit in Bildungshäusern oder mit geflüchteten Menschen, Unterstützung in Werkstätten mit Menschen mit Behinderung oder Engagement in Krankenhäusern – gemeinsam mit den Mitarbeitern der KFWD können die Bewerber den richtigen Ort für ihren Einsatz auswählen.

• Hinweise zum Bewerbungsverfahren und weitere Informationen gibt es auf www.kfwd.de oder unter Telefon 0 44 41/ 87 24 70.