Vechta Das große Event beginnt am Nachmittag: Ab 15 Uhr lädt NDR 2 am Sonnabend, 13. Juli, zu „stars@ndr2 – live in Vechta“ auf den Stoppelmarkt ein. Doch schon am Vormittag sendet das Radioprogramm live aus Vechta – und mit dabei sind drei Stars des Tages.

Um 9 Uhr beginnt die dreistündige Livesendung mit den Moderatoren Ilka Petersen und Holger Ponik. Direkt vom NDR 2-Showtruck aus, der auf dem Europaplatz steht, steigern sie mit Einblicken ins Backstageleben und allen dazugehörigen Infos die Vorfreude auf das Open-Air-Event am Nachmittag.

Für die Besucherinnen und Besucher des Europaplatzes bietet sich damit die Gelegenheit, nicht nur Radio zum Anfassen zu erleben, sondern auch Teil der Sendung zu werden. So können sie an einem Quiz teilnehmen und Konzerttickets gewinnen. Vor allem aber sind sie in unmittelbarer Nähe der Künstler. Denn Benne, Bosse und Joris werden dem NDR 2-Showtruck einen Besuch abstatten. Vor Ort spielen sie akustische Versionen ihrer Songs und geben den NDR 2-Moderatoren Interviews. Als weiterer Gesprächspartner kommt außerdem der Vechtaer Bürgermeister Helmut Gels auf den Showtruck.

Wer die Stars also aus nächster Nähe erleben und gleichzeitig einen Einblick erhalten möchte, wie Radio funktioniert, sollte sich den Besuch auf dem Europaplatz nicht entgehen lassen, wirbt der Sender.

Im Line-Up von „stars@ndr2 – live in Vechta“ am Nachmittag auf dem Stoppelmarktgelände stehen dann Benne (16.10 Uhr), Kelvin Jones (17.10 Uhr), Lea (18.20 Uhr), Joris (19.45 Uhr) und Bosse (21.30 Uhr). Der Eintritt auf das Veranstaltungsgelände ist kostenfrei.