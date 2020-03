Gesundheit: 19 Corona-Infizierte im Landkreis Vechta

Vechta Inzwischen sind 19 Personen im Landkreis Vechta mit dem Coronavirus infiziert (Stand: Mittwoch, 19 Uhr). Insgesamt befänden sich derzeit 106 Personen in Quarantäne, teilte die Kreisverwaltung außerdem mit. Nach wie vor ist keiner der Infizierten in stationärer Behandlung oder schwer erkrankt. Am Dienstagabend hatte die Zahl der Infizierten noch bei 16 gelegen.

Am Montag gab es im Schwerpunkt-Testzentrum etwa 50 Testungen, am Dienstag rund 100. Das Gesundheitsamt ermittelt alle Verbindungen und setzt Betroffene gegebenenfalls in Quarantäne. Der Landkreis ruft eindringlich dazu auf, dass alle Personen, die Krankheitssymptome zeigen, zu Hause bleiben und telefonisch Kontakt zum Hausarzt aufnehmen.

Ab heute dürfen Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesförderstätten für behinderte Menschen sowie vergleichbare Angebote der Eingliederungshilfe nicht mehr betreten werden. Dies ist nur noch in Ausnahmefällen gestattet. Ebenso sind der Betrieb von Pro-Aktiv-Centren, Jugendwerkstätten/-zentren, Jugendtreffs und ähnlicher Einrichtungen sowie Tagesgruppen untersagt.

Hinzu kommt, dass Betreibern von Beherbergungsstätten, wie beispielsweise Hotels, es fortan untersagt ist, Personen zu touristischen Zwecken zu beherbergen. Dies gilt auch für Kureinrichtungen und präventive Reha-Einrichtungen. Bereits beherbergte Personen haben ihre Rückreise möglichst bis Donnerstag, 19. März, spätestens jedoch bis Mittwoch, 25. März, vorzunehmen.

Zudem werden die Öffnungszeiten für Restaurants, Speisegaststätten und Mensen auf frühestens 6 Uhr bis spätestens 18 Uhr beschränkt (weitere Regelungen, siehe Cloppenburg, Seite 16).

Mögliche Zuwiderhandlungen können geahndet werden. In den kommenden Tagen wird die Einhaltung der Maßnahmen kontrolliert. Die Polizei wird bei den Kontrollen Amtshilfe leisten.

Weitere Informationen können über www.landkreis-vechta.de oder in der App „BIWAPP“ abgerufen werden.