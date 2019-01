Aus Dem Nordwesten

Umfrage In Nordwesten Wie wär’s mit freiem Eintritt in die Museen?

Nur dank finanzieller Unterstützung können Kinder und Jugendliche in Bremen kostenfrei in sieben Museen. In der Kunsthalle Wilhelmshaven soll es eintrittsfreie Tage geben. Wir haben uns bei den Museumsdirektoren in der Region umgehört.