Vechta Polizeieinsatz bei der Arbeitsagentur in Vechta: Grund ist ein Brief mit einer verdächtigen weißen Substanz, der am Mittwochmorgen bei der Poststelle an der Rombergstraße 51 eingegangen ist.

Nach bisherigen Ermittlungen könnten insgesamt vier Personen, ein 62-Jähriger aus Dinklage, eine 57-Jährige aus Lohne, eine 30-Jährige aus Rechterfeld und ein 35-Jähriger aus Langförden mit der Substanz in Kontakt geraten sein, teilt die Polizei mit. Bislang traten bei den genannten Personen jedoch keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf. Das Landeskriminalamt Hannover hat mit der Untersuchung der Substanz begonnen. Bis dahin werden die vier genannten Personen vorsorglich ärztlich von einem Notarzt sowie vier weiteren Rettungskräften des Malteser Hilfsdienstes betreut. Außerdem sind ein Vertreter des Gesundheitsamtes des Landkreises Vechta sowie etwa 120 Kräfte der Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Vechta vor Ort.

Die Räumlichkeiten der Arbeitsagentur waren zunächst durch die Polizei vorsorglich geräumt und gesperrt worden. Inzwischen konnte der normale Arbeitsbetrieb in der Agentur für Arbeit wieder aufgenommen werden.