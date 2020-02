Vechta Ab dem Schuljahr 2021/2022 sollen für alle neu einzuschulenden Kinder in Vechta verbindliche Grundschulbezirke gelten. Dieses Konzept entwickelt zurzeit die Vechtaer Stadtverwaltung. Ziel ist die gleichmäßige Verteilung aller Vechtaer Grundschulkinder auf vier katholische beziehungsweise die evangelische Martin-Luther-Bekenntnisschule sowie die konfessionell ungebundene Christophorusschule.

Hintergrund der Reform ist nach Angaben des NDR, dass sich an einer überkonfessionellen Grundschule fast alle Kinder mit Migrationshintergrund angemeldet hatten, während an den vier katholischen Schulen kaum ausländische Schüler unterrichtet wurden. Dieses Missverhältnis will die Stadt jetzt verändern.

Dazu hatte die Stadtverwaltung Vechta bereits ein Gutachten in Auftrag gegeben. Demnach ist die Einrichtung von verbindlichen Schulbezirken sinnvoll, um die Schülerströme und damit auch die Schülerzusammensetzung in den einzelnen Schulen und Klassenverbänden besser steuern zu können.

Bislang sei nichts entschieden, so die Stadtverwaltung. Die neuen Schulbezirke seien noch nicht vom Rat der Stadt Vechta festgelegt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Zuvor seien noch einige Gespräche zu führen, und auch die Eltern jetziger Kindergartenkinder sollten beteiligt und in die Planungen miteinbezogen werden. „Wir möchten damit das Stimmungsbild erfassen und die Sorgen oder auch Ängste der Eltern ernstnehmen“, erklärte Bürgermeister Kristian Kater. Deshalb führe die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Universität Vechta eine Elternumfrage durch. In Kürze würden rund 1200 Briefe versendet.

Aktuell sei es noch zu früh, mit einem konkreten Vorschlag für die Einzugsgrenzen an die Öffentlichkeit zu gehen, so die Stadtverwaltung. Zunächst sollten die Ergebnisse der Studie abgewartet werden, parallel führten die Verantwortlichen viele Gespräche: mit dem Kultusministerium, der Landesschulbehörde, dem Bischöflich Münsterschen Offizialat, den Schulleitern, dem Stadtelternrat sowie dem Rat der Stadt Vechta.

Voraussichtlich Mitte März würden die Entwürfe an zwei Infoabenden den Bürgern vorgestellt. Anschließend tagt der Schulausschuss öffentlich. Der Stadtrat trifft voraussichtlich im Mai endgültige Entscheidung über das Inkrafttreten der neuen Bezirke.