Vechta Das Stadtmarketing „Moin Vechta“ stellt auf einer Infoveranstaltung am Montag, 3. Juni, ab 20 Uhr im „Fizz“ in Vechta die „Moin Vechta-Card“ vor. „Vechta stärken und gemeinsam profitieren“ lautet das Ziel des neuen „Moin Vechta-Card Systems“, das im Herbst dieses Jahres starten soll. Der lokale Einzelhandel, die Gastronomie, das Handwerk sowie Kultureinrichtungen sollen mit Hilfe einer Bonus- und einer Gutscheinkarte unterstützt und gestärkt werden, so die Intention des Stadtmarketings, erläutert Birgit Beuse. An dieses Klientel richtet sich auch die Einladung.

Das Prinzip sei ganz einfach: Mithilfe einer Bonuskarte können Kunden in allen teilnehmenden Unternehmen bei jedem Einkauf Punkte sammeln und diese bei allen Akzeptanzstellen wieder einlösen. Die Gutscheinkarte kann individuell aufgeladen und ebenfalls in allen teilnehmenden Unternehmen genutzt werden. „So stärken wir die Kaufkraft in Vechta und belohnen Kundentreue. Für die Akzeptanzstellen ist die Abwicklung des Kartensystems einfach. Zudem bietet die ,Moin Vechta-Card’ auch die Möglichkeit, gemeinnützige Organisationen zu unterstützen“, sagte Beuse.

Im Stadtmarketing ist man der Überzeugung, mit diesem Kartensystem ein Produkt anzubieten, von dem jeder teilnehmende Gewerbebetrieb profitieren kann. „Durch die Gutschein- und Bonuskarte binden wir Finanzkraft in Vechta und lassen den Internethandel außen vor“, so Beuse. „Wir möchten Kultureinrichtungen, die Einzelhändler, aber auch Dienstleister und das Handwerk motivieren, sich als Akzeptanzstelle zu beteiligen.“

Zur Infoveranstaltung gehört auch eine Fragerunde mit Maleen Kordes, Birgit Beuse, Peter gr. Beilage, Tobias Weiss, Jörg Pille und Christian Kranz (System-Partner Smart Loyality).