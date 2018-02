Vechta Für das Handwerk und die Region sei die traditionelle Gesellen-Freisprechung ein guter Tag gewesen, wie Vechtas Kreishandwerksmeister Ludger Wessel am Samstag in Vechta erklärte. 155 neue Facharbeiter starten nun nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Lehre ins eigentliche Berufsleben. „Es handelt sich um fleißige, aufgeweckte und motivierte junge Leute, sonst hätten sie ihre Prüfungen nicht bestanden“, so Wessel.

Der Gesellenbrief sei mehr als ein Stück Papier. Er beweise, dass man den Anforderungen der Berufswelt gewachsen sei und man über Fachkenntnisse sowie handwerkliches Können verfüge. „Der Gesellenbrief ist eine Eintrittskarte in ein erfolgreiches Berufsleben“, erklärte der Kreishandwerksmeister.

Simone Göhner, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Vechta, richtete sich in ihrem Grußwort an die ausgebildeten Handwerker und sprach von einem wichtigen Meilenstein, den die jungen Menschen erreicht hätten. „Sie haben durchgehalten, sie wollen was, und sie können was.“ Durch eine solide Ausbildung im Handwerk sei der Weg offen für den künftigen Berufsweg .

Manfred Kurmann, Präsident der Handwerkskammer Oldenburg, forderte die 155 „frischgebackenen“ Gesellen auf, im Handwerk nach vorne zu schauen und sich als Ziel die Meisterprüfung vorzunehmen. Die wirtschaftliche Lage des Handwerks sei optimal. Man könne von einem zehnjährigen „Hoch“ ausgehen.

Die Obermeister der Handwerker-Innungen überreichten allen Gesellen den Gesellenbrief und die Berufsschullehrer das Abschlusszeugnis.

50 neue Gesellen erlernten das Handwerk der Elektroniker in verschiedenen Fachtechniken. 48 gehörten zu den Metallberufen und 34 zum Kraftfahrzeughandwerk, auch hier gab es verschiedene Fachbereiche. Die Zimmerer, Maurer und Dachdecker gehörten diesmal zur Minderheit.

Diplomträger wurden Steffen Klarmann als Feinwerkmechaniker und Leonard Wüllner als Zimmerer. Sie wurden von der Handwerkskammer besonders ausgezeichnet. Ausgezeichnet als Sieger im praktischen Leistungswettbewerb wurde der Fahrzeuglackierer Pascal Detlefsen aus dem Vechtaer Lehrbetrieb Middendorf, der nicht nur Kammer-, sondern auch Landessieger wurde. Kammersiegerin wurden auch Kristina Holm als Friseurin (Lehrbetrieb Inge Kläne, Vechta) und Alexandra Ording als Fleischerin (Lehrbetrieb Bruns, Damme).

Den Dank an die Lehrbetriebe und die Berufsschullehrer überbrachte Dominik Pünter.