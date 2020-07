Handwerker feiern gleich zweimal

Vechta Das gab es noch nie: Die Freisprechung der Handwerkslehrlinge der Kreishandwerkerschaft Vechta findet am 1. und 8. August wegen Corona nicht nur an zwei Tagen, sondern auch in sechs Abschnitten statt. Gefeiert wird im Ausbildungszentrum der Maurer, Am Flugplatz 4, in Vechta.

Den Auftakt machen am 1. August um 12 Uhr die Bauten-und Objektbeschichter, die Maler und die Metaller. Es folgen die Tischler (15 Uhr) und die Friseure (18 Uhr). Die Tischler bilden die größte Gruppe. Am 8. August beginnen um 12 Uhr die Dachdecker und die Kraftfahrzeugmechaniker. Es folgen um 15 Uhr die Elektrofachkräfte, die Zimmerer und die Ausbaufacharbeiter. Ab 18 Uhr sind Bürokaufleute und Maurer dran.