Vechta Mehr als 120 Gäste sind am Dienstagabend in die Aula der Universität Vechta gekommen, um der siebten Verleihung des Höffmann-Wissenschaftspreises für Interkulturelle Kompetenz beizuwohnen, den der Vechtaer Reiseunternehmer Hans Höffmann jährlich stiftet. Er ist mit 10 000 Euro dotiert. Preisträger für das Jahr 2017 ist der Psychologe Prof. Dr. Jürgen Straub (Ruhr-Universität Bochum). Musikalisch gestaltet wurde der Abend wie im Vorjahr vom 2016 gegründeten Höffmann-Jugendchor unter Leitung von Martin Schneider und begleitet von Rainer Wördemann.

Details zu Jürgen Straub Jürgen Straub ist Inhaber des Lehrstuhls für „Sozialtheorie und Sozialpsychologie“ an der Ruhr-Universität Bochum. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Sozial- und Kulturpsychologie, interdisziplinäre Sozial- und Kulturtheorie, Interkulturalität, interkulturelle Kommunikation und Kompetenz, Identitätstheorie und Optimierungen und Normierungen des Menschen. Seit 2008 ist er stellvertretender Leiter des Projekts „Der Humanismus in der Epoche der Globalisierung. Ein interkultureller Dialog über Kultur, Menschheit und Werte“ im Kulturwissenschaftlichen Institut Essen.

Die Begrüßung des Abends sprach Universitätspräsident Prof. Dr. Burghart Schmidt. Er bedankte sich beim Stifter Hans Höffmann für die großzügige Förderung, durch die die Universität Vechta in Kooperation mit der Universitätsgesellschaft den Preis ausschreiben könne. Alle Themen, die die bisherigen Preisträger und Preisträgerinnen vertraten, seien von großer gesellschaftlicher Relevanz gewesen. Schmidt freue sich darüber, dass es durch die Vergabe des Preises möglich sei, Forschung zu fördern, die dazu beitrage, „unsere Gesellschaft im besten Sinne zu verändern.“

Der Vorsitzende der Auswahl-Jury, Prof. Dr. Prof. h.c. Egon Spiegel, schloss sich dem Dank an. An der Arbeit des Preisträgers Jürgen Straub sei überzeugend gewesen, dass er sich auf die Gemeinsamkeiten und Besonderheiten von Menschen und Kulturen und nicht die Unterschiede fokussiere. Es müsse in diesem Sinne einen Diskurs um „university“ geben, regte Spiegel an.

Der Vorsitzende der Universitätsgesellschaft, Uwe Bartels, hob hervor, dass die Initiative zum Wissenschaftspreis aus der Wirtschaft kam. Dies zeige ihr Interesse an der heimischen Universität, deren Wirken und ihrer Reputation in der deutschen Bildungslandschaft und belege „eindrucksvoll die Vernetzung der Wissenschaft mit der heimischen Bevölkerung.“

Laudator des Abends war Prof. Dr. Dr. h.c. Jörn Rüsen, ein langjähriger Kollege und Freund des Geehrten. Er schloss mit persönlichen Worten zur „vielfältig dimensionalen Persönlichkeit“ Jürgen Straubs: Er sei Kollege, Partner, „Vater“ für den wissenschaftlichen Nachwuchs und ein guter Freund.

In seiner Festrede unter dem Titel „Abjektionen des Anderen oder: Starke Affekte gegenüber Fremden unter der Lupe psychologischer Aufklärung“ zeigte Straub auf, wie sehr die Macht der Gefühle zum Problem in interkulturellen Begegnungen werden kann. Die Erforschung des relationalen Phänomens der Abjektionen helfe dabei, „die psychodynamischen Wurzeln sowie einige psychosozialen Voraussetzungen, Implikationen und Folgen eines polemischen, destruktiven Umgangs mit kulturellen Unterschieden genauer in den Blick zu nehmen.“