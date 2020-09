Import: Gleiche Standards bei Kastration

Vechta Das Agrar- und Ernährungsforum Oldenburger Münsterland (AEF) unterstützt die von deutschen Sauenhaltern gestellte Forderung nach gleichen QS-Prüf-Vorgaben für in- und ausländische Ferkel. QS hatte angekündigt, auch nach dem 1. Januar 2021 solche Ferkel anzuerkennen, welche nach den „jeweiligen national anerkannten Standards“ kastriert werden.

Das betrifft den Import von aktuell elf Millionen niederländischen und dänischen Ferkeln nach Deutschland. Diese werden nicht nach den in Deutschland ab dem 1. Januar 2021 geltenden Regeln kastriert, sondern nach deutlich niedrigeren Standards. Dies führe zu einer erheblichen Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Ferkelerzeuger am Markt, meint Uwe Bartels, Vorsitzender des Agrar-und Ernährungsforums.

Konkret gehe es in der Forderung darum, dass für Ferkel, die aus dem Ausland ins QS-System geliefert werden, die gleichen Kastrationsvorgaben gelten müssten wie für heimische Ferkel. Nur unkastrierte oder mit den in Deutschland zugelassenen Verfahren kastrierte Importferkel dürften Eingang in die Standards von QS finden, so Bartels.