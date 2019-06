Vechta Die Frauen Union des CDU-Stadtverbandes Vechta hat auf einer Veranstaltung im Haus des Handwerks in Vechta über die Situation der Frauen im Handwerk informiert. Diplom-Berufspädagoge Kai Vensler, Ausbildungsberater der Handwerkskammer Oldenburg, stellte die Eckdaten des Handwerkskammerbezirks Oldenburg vor. Er berichtete, dass es derzeit 95 191 Beschäftigte in 12 732 Handwerksbetrieben gibt. Im Gebiet der Handwerkskammer gebe es derzeit 7688 Auszubildende in 80 handwerklichen Ausbildungsberufen. 19 Prozent davon seien weiblich. Die beliebtesten Ausbildungsberufe der Frauen seien Frisörinnen, Fachverkäuferinnen, Kauffrauen für Büromanagement, Augenoptikerinnen, Maler- und Lackiererinnen, Tischlerinnen, Kraftfahrzeugmechatronikerinnen, Hörakustikerinnen, Zahntechnikerinnen, Konditorinnen und Elektronikerinnen.

Dass sich eine Karriere im Handwerk lohne, stellten Kerstin gr. Hackmann, Geschäftsführerin bei Hackmann Landtechnik in Damme-Rüschendorf, Irene Fuxen, Obermeisterin der Maler- und Lackiererinnung Vechta sowie Geschäftsführerin des gleichnamigen Tapeten- und Malerbetriebs in Steinfeld sowie Sandra Sommer, stellvertretende Geschäftsführerin und Innungsbetreuung der Kreishandwerkerschaft Vechta vor.

Alle drei Frauen lernten im Handwerk, arbeiteten im handwerklichen Bereich, sammelten Erfahrungen, leiten derzeit einen Betrieb oder sind in der Geschäftsleitung stellvertretend tätig. Die Fragen zu den Vorzügen der Berufe im Handwerk, ihre Beweggründe einen handwerklichen Beruf erlernt zu haben, Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf wurden im Interview mit den Vorstandsmitgliederinnen der Frauen Union Vechta beleuchtet.

Alle waren sich einig, dass die handwerkliche Ausbildung immer einen sehr guten Einstieg in das Berufsleben darstellt. Es wurde deutlich, dass Arbeitsplätze reichlich angeboten werden und Facharbeiterinnen sehr gefragt sind.