Infos zum Verzicht aufs Kupieren

Vechta Bis zum 1. September sind Schweinehalter verpflichtet, eine Erklärung zum Kupierverzicht gegenüber dem zuständigen Veterinäramt abzugeben. Deshalb bietet der Kreislandvolkverband Vechta am Montag, 26. August, ab 19 Uhr im Gasthaus Sgundek, Diepholzer Straße 91, in Vechta eine Informationsveranstaltung zum Aktionsplan Kupierverzicht an.

Anne-Claire Berentsen vom Laves in Oldenburg wird einen Überblick über den Stand des Kupierverzichts in Europa geben, denn Deutschland ist nicht das einzige Land, in dem das Thema aktuell ist. Im Anschluss erläutert Dr. Karl-Heinz Tölle von der ISN die praktischen Seite für die Betriebe und Maike große Kamphake vom Veterinäramt des Landkreises Vechta beschreibt das amtliche Vorgehen und steht für alle Fachfragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.