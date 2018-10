Vechta Das International Office der Universität Vechta hat jetzt die neuen internationalen Austauschstudierenden für das Wintersemester 2018/2019 begrüßt. Mareen Bergemann, Persönliche Referentin des Präsidenten Dr. Burghardt Schmidt, drückte im Namen der gesamten Universität ihre Freude darüber aus, dass die Studierenden sich für ein Auslandssemester an der Universität Vechta entschieden haben und betonte: „Es ist schön, dass wir in diesem Semester wieder unseren Campus mit so vielen unterschiedlichen Nationalitäten bereichern können. Diese gelebte Internationalität ist nicht nur ein Ziel unserer Universität, sondern auch unserer Region – des Oldenburger Münsterlandes. Die kulturelle Vielfalt ist eine große Bereicherung für unsere Gesellschaft.“

Insgesamt werden nächstes Semester 86 Austauschgäste in Vechta studieren. Zur Begrüßung wurden 67 „Neue“ eingeladen, 19 Studierende haben ihren Aufenthalt aus dem vergangenen Semester verlängert. Die hohe Zahl von Austauschstudierenden ist insbesondere auf Mobilitätsvereinbarungen im Rahmen der Internationalen Dimension des Erasmus+-Programms zurückzuführen, das die Mobilität mit Partnerländern ermöglicht. Die Universität Vechta unterhält unter anderem Partnerschaften zu Hochschulen in Ägypten, Albanien, Brasilien, China, Ecuador, Italien, Korea, Kosovo, Lettland, Litauen, Marokko, Mexico, der Russischen Föderation, Spanien, Tunesien, der Türkei und der Ukraine.

Das zweiwöchige Smoo­ther Start Programm (SSP) erleichtert den Neuankömmlingen den Einstieg am Campus Vechta. Es umfasst eine Einführung in den Studienstandort Vechta und allgemeine Informationen zum Studieren in Deutschland. Hinzu kommen die Erledigung der zahlreichen Formalitäten, ein vorbereitender Deutschkursus und ein interkulturelles Training.

Die neuen Austauschstudierenden nehmen teilweise auch am VIP-Mentorenprogramm (Vechta’s International Programm) teil und werden von studentischen Mentoren und -innen aus Vechta betreut, die sich ehrenamtlich in dem Programm engagieren. Sie bieten den neuen internationalen Studierenden erste Kontakte zu heimischen Studierenden und fungieren als persönliche Ansprechpartner, die bei Hürden des Alltags in der neuen Umgebung helfend zur Seite stehen.

Die 67 neuen Austauschstudierenden und internationalen Doktoranden und -innen stammen in diesem Semester aus Lettland, Korea, Ägypten, Russland, Albanien, Türkei, Brasilien, Ukraine, Kosovo, Italien, Spanien, Marokko, Kolumbien, Litauen, Ecuador, Mexiko und China.

Der Großteil der Studierenden hat Germanistik oder Anglistik (häufig in Kombination mit Kulturwissenschaften) gewählt, aber auch andere Fächer wie Soziale Arbeit sind vertreten.