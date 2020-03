Vechta Viereinhalb Wochen war die 26-jährige Wissenschaftlerin Larissa Schleher aus Stuttgart als „Artist in Residence“ mit ihrer Schreibmaschine in Vechta unterwegs, hat dabei 100 spannende Lebensgeschichten aufgeschrieben und als Dokument den Gefragten mitgegeben. Ihre Frage war: „Was verbindet Sie mit Europa?“ Ihr Fazit: „Es war überwältigend, sportlich zugleich, ich habe in der Regel zwei Stunden für jedes Interview verwandt.“

Zu den Interviewten gehörten der Uni-Präsident, der Bürgermeister, aber auch eine türkische Reinigungskraft, die seit 20 Jahren in Vechta wohnt, aber so gut wie kein Deutsch spricht und eine Polin, die nur eine Freundin in der Stadt hat, aber froh ist, dass sie hier Arbeit hat und ohne Probleme die Grenze in die Heimat passieren kann. „Die Jüngeren hatten fast alle die gleiche Meinung zu Europa, die Aussagen deckten sich: Reisefreiheit, Einheit und Frieden, waren ihre Schlagwörter.“

Bei den Älteren gab es auch schon mal Kritik. Eine 92-Jährige im Seniorenheim hätte gerne die „alte Währung“ wieder. Die Themen der etwas Älteren waren Brexit und Rassismus. „Für sie ist Frieden nicht selbstverständlich, das müsse man mehr zu schätzen wissen“, hörte die Stadtschreiberin.

Erstaunt war sie darüber, dass die Gefragten spannende Lebensgeschichten zum Besten gaben, sich bedankten und ganz stolz über die in Tasten getippten Dokumente waren. „Ich hatte viele private Einladungen, bin überall positiv aufgenommen worden, und es wurden Kontakte geknüpft, die mich noch länger begleiten werden.“

Anfang September werden die Interviews in einer Ausstellung in Vechta gezeigt, wie Katharina Genn-Blümlein von der Universität Vechta, die zusammen mit der Stadt jährlich diese kulturelle Aktion durchführt, erklärte. Dazu wird es viele Fotos geben. Und der Langfördener Geest-Verlag bringt ein Buch heraus, wie der Verleger Alfred Büngen mitteilte. Besonders ihr Auftritt mit der kleinen elektrischen Schreibmaschine kam so gut an, dass sie noch eine dazu geschenkt bekam.