Vechta Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Caritas besteht seit 40 Jahren. Sie begann mit 142 Beratungen im Jahr und berät heute rund 700 Eltern, Kinder und Jugendliche. „Die Aufgaben sind stetig gewachsen, haben sich aber auch stark geändert“, so Bereichsleiterin Christine Themann und der Vorstandsvorsitzende des Caritas Sozialwerks (CSW) Heribert Mählmann bei der Vorstellung des Jahresberichtes 2018. Landrat Herbert Winkel, als Vertreter des Kostenträgers – immerhin 400 000 Euro kommen vom Landkreis – war voll des Lobes über die „wertvolle Arbeit der Beratungsstelle. Als ambulantes Beratungs- und Therapieangebot gehört die Beratungsstelle zu den zentralen Angeboten der Jugendhilfe im Landkreis.“

Seit ihrer Gründung im Jahr 1978 sind die Aufgaben der Beratungsstelle stetig gewachsen. Zum Angebot gehören etwa auch Sprechstunden in den einzelnen Kommunen. „Mit den gesonderten, lokalen Sprechzeiten gehen wir weiter auf die Menschen zu. Ratsuchende können uns leichter erreichen“, sagt Mählmann.

Hauptaufgabe der Beratungsstelle ist die Unterstützung von Familien in allen Angelegenheiten, die im Alltag mit Kindern und Jugendlichen Sorgen bereiten. Darüber hinaus gehören die Prävention, die Präventionsberatung und -schulung, die frühen Hilfen für kleine und Kleinstkinder sowie die Krisenintervention beim Thema Kindeswohl für Einrichtungen wie Tagespflegen, Kindergärten und Schulen zum Zuständigkeitsbereich der Berater und -innen. „Die Themen, die Fragen und Sorgen, mit denen Kinder, Jugendliche und Eltern zu uns kommen, bilden in besonderem Maße gesellschaftliche Entwicklungen ab. Sie zeigen uns frühzeitig, an welchen Stellen es in unserem Landkreis nicht rund läuft und wo bundesweite Herausforderungen auch unsere Region betreffen“, schildert Themann.

Eine kompetente und einfühlsame Herangehensweise sei auch beim Kontakt mit fremdsprachigen Klienten gefragt, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, die beschult werden müssten, ohne die deutsche Sprache zu kennen. Hinzu komme, dass die Eltern dieser Kinder ein völlig anderes Verständnis von der Notwendigkeit schulischer Bildung mitbringen. „Ein Problembereich, der die betroffenen Institutionen und Akteure im Landkreis sehr beschäftigt“, erklärte Themann. Eine neue Arbeitsgruppe unter der Federführung des Jugendamtes werde sich unter der Überschrift „Schulabsentismus“ dieser Fragestellung widmen.

Zu den geänderten Aufgaben der Beratungsstelle erklärte Bereichsleiterin Themann: „Vor allem Zugezogenen fehlt das Netzwerk wie Nachbarschaft, Großeltern, die mithelfen und einspringen können“. Die Hinweise auf die Hilfestellung durch die Beratungsstelle kämen oft von den Kinderärzten, Mitarbeiterinnen der Kindergärten und den Lehrpersonen.