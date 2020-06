Jugendarbeit: Neustart im Gulfhaus kann kommen

Vechta Im Gulfhaus in Vechta endet die Corona-Pause. Ab sofort können Jugendliche wieder die Angebote des Teams um den neuen Leiter Sebastian Krause und Stadtjugendpfleger Tobias Hartmann nutzen. „Wir dürfen wieder starten, müssen aber die besonderen Hygienebedingungen beachten“, sagt Krause, der sich in der Stadtjugendpflege unter anderem um den Jugendschutz und die Schulsozialarbeit kümmert. Damit erfüllt sich der gebürtige Visbeker einen lang ersehnten Wunsch, verrät er: „Das Gulfhaus ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich habe schon immer damit kokettiert, hier mal zu landen.“

In der Jugendarbeit ist Sebastian Krause, den alle „Theo“ nennen, schon sein ganzes Berufsleben aktiv, heißt es von der Stadt Vechta. Er hat im Jugendtreff in Dinklage erste Erfahrungen gesammelt und in seiner Heimat Visbek die Jugendpflege aufgebaut beziehungsweise neu gestaltet. Krause ist Erzieher und hat ein Diplomstudium Soziale Arbeit/Sozialpädagogik an der Uni Vechta abgeschlossen.

Er ist leidenschaftlicher Musiker, Gründungsmitglied der Rockband „Einsturz“. Auch deshalb passt er gut ins Gulfhaus. „Hier muss Musik rein“, stellt er klar. Konzerte und Darstellende Kunst soll es im Saal des Gulfhauses weiterhin geben. Aber: „Der Saal soll vorrangig für die Jugendarbeit genutzt werden, wir wollen die pädagogische Arbeit ausbauen und zusätzlich externe Träger miteinbinden“, erklärt Krause.

Kernzielgruppe sind die 11- bis 17-Jährigen. Deshalb will das Gulfhaus-Team Online-Umfragen unter den Jugendlichen etablieren. In einer ersten Befragung können Jugendliche in Kürze ihre Erwartungen an den Corona-Sommer äußern. Die Ergebnisse fließen in das Sommerferienprogramm ein.

Los geht es jetzt zunächst mit dem neuen Monatsprogramm. Unter den Überschriften Sport, Spiel, Kreativität, Handwerk und Medien gibt es Gruppenangebote wie Ultimate Frisbee, Pop Art Bilder, Stop Motion Studio, Strategiespiele und Bilderrahmenbau.

Etablierte Programmpunkte wie der Mädchentag bleiben. Das Gulfhaus stellt zudem Räume zur Verfügung, damit sich Freunde wieder treffen können. Bei allen Aktivitäten müssen die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. So wird es in den kommenden vier Wochen täglich von montags bis freitags ein Angebot aus den Bereichen Sport, Gestaltung, Medien, Spiel und Handwerk für 12- bis 17-Jährige geben. Die Motivation ist bei allen nach der Corona-Pause hoch. Alle Beteiligten hatten Zeit, um sich kennenzulernen und vieles zu planen. Der Neustart kann kommen.

Mehr Infos unter www.gulfhaus.de