Kampagne In Vechta, Cloppenburg Und Diepholz: Muslime wollen Vorurteilen begegnen

Vechta Die 1986 in Vechta gegründete und seit 2015 mit einer Moschee vertretene religiöse Gemeinde der Ahmadiyya Muslime mit 175 Mitgliedern hat am Mittwoch eine Aufklärungskampagne unter dem Motto „Wir sind alle Deutschland“ gestartet. Auf einer Pressekonferenz erklärten die Sprecher, dass man die Bürgerinnen und Bürger über die Unterschiede zwischen Muslimen und fanatischen Extremisten aufklären wolle.

Die Muslime wollen den Bürgern das Angebot machen, mehr über die Lehre des Islam zu erfahren, um nicht aus Unkenntnis zu voreiligen Schuldzuweisungen und Vorurteilen zu kommen. Das teilten Salman Shah, islamischer Theologe, Gemeindevorsitzender Waseen Malik und Nasser Ahmad Butt, der für die interreligiösen Dialoge zuständig ist, mit.

Begleitet werde die Kampagne von mehreren Flyer-Aktionen in den Städten und Gemeinden im Landkreis Vechta. Es werde Infostände und eine Dialogveranstaltung geben. Die Flyer seien bisher in Neuenkirchen-Vörden, Holdorf und Steinfeld verteilt worden, die übrigen Städte und Gemeinden sollen in den nächsten Tagen folgen. Auch werde man in jeder Stadt und Gemeinde, wo noch nicht geschehen, einen Friedensbaum pflanzen.

Es soll auch Info-Stände in Vechta, Diepholz und Cloppenburg geben. Außerdem stehe den Interessenten eine bundesweit rund um die Uhr geschaltete Hotline unter der Telefon 0800/210 77 58 für Fragen zur Verfügung.

In Deutschland haben die Ahmadiyya Muslime nach eigenen Angaben etwa 45 000 Mitglieder und betreiben 73 Moscheen. Ziel sei es, auf 100 Moscheen in Deutschland zu kommen. Man sei froh, dass man als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt und Mitglied der Islam- Konferenz des Bundesinnenministers sei.

Unter ihren Jugendlichen hätten 45 Prozent eine Hochschulreife und die Freitags-Gebete (die Türen sind immer offen) finden auch in Vechta in deutscher Sprache statt. Die Vechtaer Muslime veranstalten auch Blutspendeaktionen sowie Wohltätigkeitsläufe und jährlich am 1. Januar eine Säuberungsaktion mit dem Bauhof der Stadt Vechta.