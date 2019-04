Kanal wird in Kürze saniert

Vechta Die Schmutzwasserkanäle an der Kolpingstraße in Vechta werden in Kürze in geschlossener Bauweise zwischen dem Moorbachhof und der Falkenrotter Straße saniert. Während der Bauarbeiten wird die Straße abschnittsweise gesperrt. Der Parkplatz Neuer Markt hingegen kann während der gesamten Bauzeit genutzt werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Mitte beziehungsweise Ende April beginnen und nach rund drei Wochen abgeschlossen sein. Während der Bauzeit kann es aufgrund der notwendigen Sperrungen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Bei einer geschlossenen Bauweise wird ein Schlauch in den bereits vorhandenen Kanal eingezogen. Die Straße muss dafür nicht aufgerissen werden. Dieser so genannte Inliner härtet an der Wand des Kanals aus und bildet somit ein neues Rohr im vorhandenen Rohr. Diese im Vergleich zum Kanalneubau kosten- und zeitsparende Variante hat die Stadt bereits in der Bahnhofstraße, im Falkenweg und an der Zitadelle angewandt.

Die zu sanierenden Schmutzwasserkanäle müssen während der Bauzeit außer Betrieb genommen werden. Das Abwasser wird stattdessen in den zulaufenden Kanälen gestaut und dann oberirdisch durch Druckrohrleitungen abgepumpt. Dadurch kann es zeitweise zur Bildung unangenehmer Gerüche kommen.