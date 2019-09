Vechta In Vechta wird derzeit ein neues Kartensystem in den Umlauf gebracht: Das neue Vorzeigeprojekt von „Moin Vechta“, bestehend aus der Vechta-punktet- sowie der Vechta-schenkt-Karte, wird derzeit in mehr als 30 Vechtaer Unternehmen eingeführt. Ab dem 6. Oktober sind diese Karten für alle Bürger überall kostenfrei erhältlich. Mit der Vechta-punktet-Karte sammeln Kunden bei jedem ihrer Einkäufe Punkte, die auf einem Kundenkonto gespeichert und bei weiteren Einkäufen als Guthaben eingelöst werden können.

Darüber hinaus darf der Kunde seine gesammelten Punkte einem gemeinnützigen Vechtaer Verein spenden. Kunden entscheiden, welchem Projekt sie helfen möchten. Hierfür können die Vereine kräftig werben. Das Projekt des Vereins kann frei gewählt werden: ob neue Trikots für den Sportverein, neue Geräte oder Instrumente, Umbaumaßnahmen oder Informationsmaterialien. Auch neue Betreuungsangebote können als Vereinsprojekt vorgestellt werden.

Ab sofort bis Montag, 30. September, können sich Vereine mit ihrem Projekt bewerben: Einfach eine E-Mail an info@moinvechta.de mit Informationen zum Verein sowie dem zu unterstützenden Projekt senden.