Katholische Frauengemeinschaft: Auf nachhaltigen Pilgerinnenweg gehen

Vechta Einen nachhaltigen Pilgerinnenweg unter dem Motto „Frauen, wem gehört die Welt?“ richten Gruppen der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) bundesweit in dieser Woche aus.

Am Ziel des jeweiligen Pilgerwegs haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, „Zukunftsgestalter“ zu werden und die gesammelten Erfahrungen in konkrete, klimafreundliche Vorhaben umzusetzen und eine Selbstverpflichtung einzugehen. Zudem können sich Pilger und Pilgerinnen am Samstag, 26. September, zwischen Dammer Bergen und Nordsee an Themenstationen für den Erhalt der Schöpfung einsetzen.

Die kfd setzt sich mit der Aktionswoche für faire und nachhaltige Arbeitsbedingungen weltweit, nachhaltige Landwirtschaft, Klimagerechtigkeit, sozial gerechte Energiewende, zukunftsfähiges Mobilitätskonzept sowie Ressourcen und Umweltschutz durch Abfallvermeidung ein.

„Seit mehr als zehn Jahren ist die kfd-Aktionswoche eine wunderbare Gelegenheit, um mit neuen Frauen ins Gespräch zu kommen und sie als Mitstreiterinnen zu gewinnen“, so die Landesvorsitzende Elfriede Bruns aus Lastrup. „Wir sind froh, dass sich auch in diesem Jahr mehr als die Hälfte unserer Ortsgruppen am Samstag am Pilgerinnentag beteiligen wird.“

Mehr Infos unter www.kfd-lv-oldenburg.de