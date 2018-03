Vechta In der Zeit von Freitag, 2. März, 12 Uhr, bis Montag, 26. März, 12 Uhr, haben unbekannte Täter an der Oldenburger Straße in Vechta aus der als Werkstatt genutzten Garage eines Einfamilienhauses eine Stihl-Kettensäge und einen hochwertigen Knarrenkasten entwendet, so die Polizei. Der Schaden liegt bei 250 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Vechta unter Telefon 04441/9430.