Vechta /Kiel Der diesjährige Festredner beim Montagsempfang auf dem Vechtaer Stoppelmarkt ist Daniel Günther, Bundesratspräsident und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Vechtas Bürgermeister Helmut Gels, die Traditionsfiguren Jan und Libett sowie die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Marktwesen haben ihm die Einladung persönlich in Kiel überreicht. Günther, der die Gruppe im Gästehaus der Landesregierung Schleswig-Holstein empfing, nahm die Einladung dankend an. „Ich habe von einer Bekannten schon viel Gutes über den Stoppelmarkt gehört. Ich selbst war schon auf dem Stoppelmarkt in Berlin und freue mich sehr, in diesem Jahr nun in Vechta dabei sein zu dürfen“, sagte er.

Anschließend ließ er es sich nicht nehmen, sich an der traditionellen Drehorgel zu versuchen. Daniel Günther ist seit 2016 Landesvorsitzender der CDU Schleswig-Holstein, seit zwei Jahren Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein sowie seit vergangenem Jahr der Präsident des Bundesrates.

Der 721. Stoppelmarkt wird vom 15. (Donnerstag) bis zum 20. August (Dienstag) in Vechta gefeiert. Jährlich kommen mehr als 800 000 Besucher auf den Markt, der mehr als 20 Großfahrgeschäfte der internationalen Spitzenklasse zu bieten hat. Es ist eines der größten Volksfeste in Nordwest-Deutschland und sehr beliebt, was auch an den attraktiven Fahr- und Belustigungsgeschäften liegt.

„Schloss Dracula“ und „Poseidon im Reich der Götter“ (Wildwasserbahn) haben allerdings aus betriebsbedingten Gründen in diesem Jahr absagen müssen. „Das ist sehr schade, aber letztendlich nicht zu ändern“, sagte Bürgermeister Helmut Gels. Die gute Nachricht ist: Für beide wurde bereits ein adäquater Nachfolger festgelegt.

Das „Geisterdorf“ der Firma Fellerhoff aus Düsseldorf ist in diesem Jahr zum zweiten Mal seit 2016 auf dem Stoppelmarkt als Nachrücker dabei. Stimmungsvolle Bemalung, fantastischer Sound und modernste Effekte sorgen in fast völliger Dunkelheit für reichlich Gruselmomente. Seit seiner Stoppelmarkt-Premiere vor drei Jahren hat Betreiber Hermann Fellerhoff gemeinsam mit seinen Söhnen das Gruselerlebnis ausgebaut und perfektioniert.

Für „Poseidon“ rückt das Fahrgeschäft „High Energy“ der Münchener Schaustellerin Jasmin Kaiser nach: Es gehört zu den Topgeschäften der deutschen Kirmeswelt und war bereits dreimal auf der Westerheide vertreten. Es handelt sich um eine Karussellanlage von beachtlichen 30 Metern Höhe, welches Schaukelbewegungen mit selbsttätig überschlagenden, sternförmig angeordneten Gondeln kombiniert. Die Fahrt mit „High Energy“ bietet Kopfstand und Sturzflüge.

Auch das „Stierbräu“ ist nicht dabei – auf ausdrücklichen Wunsch des Betreibers, so die Stadt, der sich aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung nicht in der Lage sieht, den Stand mit der erforderlichen Sorgfalt und dem benötigten Engagement zu betreiben.

Die Stadt hat unterdessen entsprechend den Vergaberichtlinien über die Zulassung zum Stoppelmarkt aus dem Kreis der fristgerecht eingegangenen Bewerbungen einen Ersatzbewerber zugelassen. Hierbei hat die „Plus2Event GmbH“ mit dem Zelt „Stoppelschänke“ und mit ihrem Konzept mehrheitlich überzeugt. Die Stoppelschänke lädt bei dezenter Hintergrundmusik der 70er, 80er und 90er Jahre zu stimmungsvollen Abenden in retro-schicker Atmosphäre ein.