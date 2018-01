Vechta Alle Eltern, die ihr Kind ab August 2018 in einer Kinderkrippe, im Kindergarten oder in einer Großtagespflegestelle in Vechta betreuen lassen möchten, können ihr Kind in der vierten Kalenderwoche anmelden. Die Anmeldung läuft persönlich oder übers Internet (https://vechta-elternportal.kdo.de/elternportal/elternportal.jsf). Mit diesem Service können Eltern ihre Betreuungswünsche mit wenigen Klicks von zu Hause aus äußern. Dabei können die Wunscheinrichtung, zwei alternative Einrichtungen in der bevorzugten Reihenfolge, der Aufnahmebeginn, die Art der Betreuung sowie die benötigte Betreuungszeit und -dauer angegeben werden.

Die Stadtverwaltung versucht gemeinsam mit den Trägern, entsprechend flexible Öffnungszeiten, Ganztags- und Nachmittagsangebote zu schaffen. Dabei werden wirtschaftliche und soziale Gesichtspunkte berücksichtigt.

Die Stadt Vechta geht anhand der Prognose davon aus, dass die Zahl der Kinder unter sechs Jahren in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird. Sie hat diese Entwicklung frühzeitig erkannt und daher bereits 2008 ein Konzept zum Ausbau der Kinderbetreuung auf den Weg gebracht. Dieses konnte 2013 erfolgreich umgesetzt werden, und die Betreuungsquote in Vechta liegt aktuell bei 40 Prozent. 2017 wurden 50 zusätzliche Kindergartenplätze geschaffen. Auch für Kinder unter drei Jahren stehen in Kinderkrippen und Großtagespflegestellen eine Vielzahl von Ganztagsplätzen zur Verfügung.

Die Stadt Vechta sieht darin eine zuverlässige Investition in die Zukunft, denn für junge Familien ist häufig die Vereinbarkeit von Kind und Beruf entscheidend. Daher verfolgt die Stadt Vechta auch in diesem Jahr das Ziel, das Betreuungsangebot zu erweitern. So sollen die Einrichtungen St. Rafael und Maria Frieden und jeweils eine weitere Krippengruppe erweitert werden. In Langförden entsteht eine Großtagespflegestelle.

Kindergärten 2018

• Städtischer Kindergarten, Dornierstr. 9 (Tel. 851566):

22.1.: 9 – 12 Uhr, 23.1.: 9 – 12 Uhr und 15 – 17.30 Uhr

• Kindergarten St. Elisabeth, Grafenhorststr. 17 (Tel. 4431):

22.1.: 14 – 16.30 Uhr, 23. und 24.1.: 9 – 12 Uhr

• Kindergarten St. Rafael, Antoniusstr. 32 (Tel. 3321):

22. und 24.1.: 8 – 12 Uhr, 23.1.: 8 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr

• Kindergarten St. Marien, Oythe 16 b (Tel. 3060):

22. – 24.1.: 14 – 16 Uhr

• Kindergarten Maria-Frieden, Lattweg 33 a (Tel. 2417):

22. und 23.1.: 8 – 11.30 Uhr, 24.1.: 13 – 17 Uhr

20.1.: „Tag der offenen Tür“ zum Kennenlernen der Einrichtung und des Konzepts

Außengruppe Overbergschule, Overbergstr. 12 (Tel. 854747):

22.1.: 14 – 17 Uhr, 23.1.: 10 – 12 Uhr

• Kindertagesstätte der AWO, Graskamp 1 (Tel. 82256):

22.1.: 14 – 18 Uhr, 23.01.: 9 – 13 Uhr, 24.1.: 13 – 15 Uhr

• Heilpädagogischer Kindergarten St. Nepomuk, Von-Ascheberg-Str. 2 (Tel. 93560):

22. + 23.1.: 9 – 12 Uhr, 24.1.: 9 – 16.30 Uhr

Außengruppe Tannenhof, Tannenhof 27 (siehe Kindergarten St. Nepomuk)

• Tante Klara´s Bauernkindergarten, Telbrake 18 (Tel. 3836)

22. + 23.1.: 8 – 13.30 Uhr, 24.1.: 8 – 17 Uhr

• Kindergarten St. Laurentius, Langförden, Am Meyerhof 2 (Tel. 04447/600):

22. + 24.1.: 8 – 12 Uhr, 23.1.: 8 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr

• Kindertagestätte Arche Noah, Heinestr. 8 (Tel. 8898696):

22. und 23.1.: 9 – 11 Uhr, 24.1.: 16 – 18 Uhr

Kinderkrippen 2018 (Plätze für Kinder unter drei )

• Kinderkrippe Krabbelgarten, Allensteiner Str. 23 (Tel. 8879320):

22.1.: 10 – 13 Uhr, 23. und 24.1.: 14 – 16 Uhr

• Kinderkrippe Andreaskrippe, Klemensstr.36 (Tel. 88969-12):

22. und 23.1.: 8.30 – 11.30 Uhr, 24.1.: 8.30 – 16 Uhr

• Kinderkrippe St. Laurentius, Langförden (siehe oben)

• Kinderkrippe St. Elisabeth (siehe oben)

• Kindertagestätte Arche Noah (siehe oben)

• Kinderkrippe St. Marien (siehe oben)

• Kindertagesstätte der AWO (in altersübergreifende Kindergartengruppen / siehe oben)

• Kinderkrippe des Städtischen Kindergartens (siehe oben)

Großtagespflegestellen

• Villa Kunterbunt, Brüningstr. 2 (Tel. 8875878):

22. – 24.1.: 9 – 11 Uhr

• Stadtzwerge, Pickerskamp 42 a (Tel. 8899943):

22. – 24.1.: 9.30 – 13 Uhr

• Spatzennest, Driverstraße 37 (Tel. 8878822):

22. – 24.1.: 9 – 15 Uhr

• Welper Rasselbande, Welper Straße 21 (Tel. 9518866):

22. – 24.1.: 8 – 12 Uhr

• Nesthäkchen, Kamps Rieden 1 (Tel. 9378914):

22.1.: 9.30 – 11.30 Uhr

• Sommerland, Pappelweg 7 (Tel. 8897880):

22.1.: 9.30 – 12.30 Uhr und 13.30 – 17 Uhr, 23.1. und 24.1.: 9.30- 11.30 Uhr

• Regenbogenland, Dornbusch 13 (Tel. 8875741):

22. – 24.1.: 9 – 11 Uhr

• Vitakids, Windallee 7 (Tel. +49 151 25802579):

22.1.: 9 – 12.30 Uhr, 23.1.: 9 – 15 Uhr, 24.1.: 9 – 12.30 Uhr

• Kinderpalast, Athener Str. 26 a (Tel.1598889):

22.1.: 8 – 17 Uhr, 23.1.: 8 – 13 Uhr, 24.1.: 13 – 17 Uhr

• Nimmerland, Kirchweg 3 (Tel. 1599549):

keine Neuanmeldungen