Vechta Der Verbund Oldenburger Münsterland hat mit Unterstützung der LzO den Kindermalkalender des Oldenburger Münsterlandes für das Jahr 2020 veröffentlicht. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr erscheint der Malkalender auch in diesem Jahr mit einer Auflage von 27 000 Exemplaren. Dabei hat der Kalender einige Änderungen erfahren.

„Der neue OM-Kindermalkalender wird nicht nur den Kindern wieder viel Freude bereiten“, war sich Verbundgeschäftsführer Jan Kreienborg in Vechta sicher. „Von den Kindern individuell gestaltet, wird er Eltern oder Großeltern häufig und gerne zu Weihnachten geschenkt. Eine Freude für die ganze Familie.“ Der Kindermalkalender bietet wie üblich ein freies Feld zur kreativen Gestaltung mit Stiften oder Farben, zum Bekleben oder zum Platzieren von Fotos sowie einen monatlichen Top-Tipp für Familienausflüge in die regionalen Städte und Gemeinden. Hinzu kommt ein praktischer Familienplaner, in dem Eltern und Kinder ihre Termine für den jeweiligen Monat übersichtlich notieren können. Übersichtlichkeit war auch der Grund, warum der Platz für Eintragungen in diesem Jahr vergrößert wurde. Dies soll die Organisation des Alltags erleichtern. Die neue Ringbindung soll außerdem für mehr Stabilität sorgen.

Cloppenburgs Landrat Johann Wimberg ist begeistert. „Der Kalender bietet nicht nur organisatorische Unterstützung, sondern zeigt auch die große Vielfalt an Ausflugszielen aus dem Oldenburger Münsterland“. Vechtas Landrat Herbert Winkel zeigt sich ebenfalls erfreut. Ein Familienkalender mit einer derartigen Auflage und Reichweite sei nur mit der Unterstützung der regionalen Wirtschaft umsetzbar. Er bedankte sich deshalb besonders bei der LzO.

„Wir freuen uns, dass wir beim Kindermalkalender wieder Partner des Verbundes Oldenburger Münsterland sind. Wir sind uns sicher, dass der Kalender einen festen Platz in vielen Haushalten findet und dass der Kalender, der pünktlich zum Weltspartag auch über die LzO-Filialen im Oldenburger Münsterland kostenfrei erhältlich ist, vielen Familien Freude bereitet“, so Michael Thanheiser, Vorstandsvorsitzender der Landessparkasse.

Exemplare gibt es – solange der Vorrat reicht – in den regionalen Tourist-Informationen und beim Verbund Oldenburger Münsterland unter Tel. 04441/956514 oder per E-Mail an info@oldenburger-muensterland.de.