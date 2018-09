Vechta „Das Kreuz ist unser Markenzeichen“, sagte Monsignore Bernd Winter, ständiger Vertreter des Bischöflichen Offizials, jetzt bei der Vorstellung der neuen Marke des Bistums Münster in Vechta. Es stehe für die Hingabe Jesu für uns, für seinen Tod und seine Auferstehung. Unter diesem Kreuz würden sich Christen versammeln. Das Kreuz sei immer wieder in der Diskussion und fordere heraus. „Wir wollen als Kirche im Bistum Münster einen Dialog auf Augenhöhe mit den Menschen. Wir wollen hören und lernen, uns anfragen lassen und Fragen stellen, diskutieren und abwägen und dabei auch unsere eigene gute Botschaft anbieten.“

Mithilfe einer Düsseldorfer Agentur hatte das Bistum in den vergangenen Monaten eine Markenkampagne entwickelt, nachdem der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, die Notwendigkeit einer neuen einheitlichen Marke für kirchliche Einrichtungen erkannt hatte. In einer Studie war zudem festgestellt worden, dass über viele Angebote der katholischen Kirche Unwissenheit herrscht. „Wo katholische Kirche drin ist, sollte auch katholische Kirche draufstehen“, begründete Genn daher die neue Marke. Daraus resultiere auch ein schon in Gang gesetzter Kulturwandel im Bistum, der Laien mehr in die Verantwortung kirchlichen Gemeindelebens einbinden möchte.

Um das grafisch umzusetzen, fehlt dem dunkelroten Kreuz, das aus Dreiecken zusammengesetzt ist und damit an die Dreifaltigkeit Gottes erinnern soll, ein Querbalken. An seiner Stelle ist ein Feld mit dem Schriftzug „Katholische Kirche Bistum Münster“ angefügt. In dieses Feld können kirchliche Einrichtungen, die das Logo übernehmen, ihren Namen einsetzen. Das neue Logo gibt es auch als Pin zum Anstecken an die Kleidung. Das Feld mit dem Schriftzug fehlt dabei. „Das muss jeder, der diesen Pin trägt und sich damit auf dezente Weise der Kirche zugehörig zeigt, durch sich selbst ergänzen, indem er in Beziehung tritt mit anderen. Ich jedenfalls habe Spaß daran, zur katholischen Kirche im Bistum Münster zu gehören“, machte Winter klar. Sollte irgendjemand fragen, wozu das Ganze sein solle, so gebe der ergänzende Claim „Für Dein Leben gern“ die Antwort, sagte Winter. Was der Claim bedeutet, hatte der Münsteraner Generalvikar Dr. Norbert Köster erklärt: „Wir freuen uns, für die Menschen da sein zu dürfen.“

„Wir dürfen uns als Kirche nicht verstecken. Daher freuen wir uns, wenn kirchliche Einrichtungen und Gemeinden im Offizialatsbezirk dieses Logo übernehmen“, unterstrich Weihbischof Wilfried Theising. Das traditionelle Wappen des Bischöflich Münsterschen Offizialats in Vechta solle dadurch aber nicht verdrängt werden. Das gelte auch für die Logos der Kirchengemeinden und Einrichtungen. Alte und neue grafischen Elemente sollten vielmehr gleichberechtigt eingesetzt werden können.

Ein Erklärvideo zur neuen Marke gibt es unter .