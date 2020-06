Kommission: Appell an Politik für mehr Tierwohl

Vechta Für eine zukunftsfähige, gesellschaftlich akzeptierte und wirtschaftlich nachhaltige Nutztierhaltung muss das Tierwohl in Deutschland dringend verbessert werden. Diese Meinung vertritt der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Jochen Borchert (CDU). Er leitet das „Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung“ (Borchert-Kommission), das für den Umbau der Nutztierhaltung ein Konzept entwickelt hat. Der Stufenplan (siehe Infokasten) gibt der Branche – Landwirtschaft, Weiterverarbeiter und Einzelhandel – 20 Jahre Zeit bis 2040. Die Empfehlungen wurden am 11. Februar an Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) übergeben.

In den vergangenen Jahrzehnten sei die Nutztierhaltung in Deutschland vornehmlich ökonomischen Kriterien unterlegen gewesen, heute erhöhten ökologische und ethische Belange den Druck auf die Tierhalter, so Borchert. Trotz der Kritik aus der Gesellschaft an der Art der Nutztierhaltung von Schweinen, Rindern und Geflügel etc. (z.B. Platzmangel) sei festzustellen, dass das Kaufverhalten unverändert weitergehe, also z.B. die Suche nach möglichst günstigem Fleisch, sagte Borchert in einer Videokonferenz/-diskussion, zu der das Agrar- und Ernährungsforum Oldenburger Münsterland (AEF, Sitz in Vechta) in der vergangenen Woche über 100 Branchenvertreter eingeladen hatte. Moderiert wurde sie von „top agrar“-Chefredakteur Matthias Schulze Steinmann.

Ein verbessertes Tierwohl sei mit höheren Kosten bei der Produktion tierischer Produkte verbunden. „Wenn wir artgerechte Tierhaltung und Tierwohl wollen, dann müssen wir mit öffentlichem Geld das öffentliche Gut Tierwohl produzieren“, appellierte Borchert an den Staat und dessen Fördermöglichkeiten. Nur so bliebe z.B. das deutsche Fleisch am Markt wettbewerbsfähig gegenüber billigeren Produkten aus dem Ausland. In anderen europäischen Ländern werde die Produktion ohne Rücksicht auf eine artgerechte Haltung weiter ausgebaut. Das könne nicht das Ziel der deutschen Agrarpolitik sein.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

„Wir brauchen jetzt die politische Grundsatzentscheidung“, betonte Borchert. Aber auch die Nutztierhalter müssten sich zu dem Konzept positionieren. „Wir brauchen einen Gesellschaftsvertrag.“ Jüngst haben Agrarverbände wie z.B. DBV, DRV und DLG in einem gemeinsamen Schreiben den Bundestag dazu aufgefordert, die Vorschläge der Borchert-Kommission voranzutreiben. Zwingende Voraussetzung für den Zeitplan sei die Anpassung der bau- und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen für nötige Um- und Neubauten (Stall etc.), sagte Borchert.

Stufenplan der Borchert-Kommission: Umbau Nutztierhaltung Für 2020 fordern die Experten die Einführung einer „freiwilligen, staatliche Tierwohlkennzeichnung bei Schweinen“. 2021 soll sie auf Geflügel, Verarbeitungseier, Rindfleisch und Milch ausgeweitet werden. Ab 2025 soll ein Tierwohllabel (Gütesiegel) verpflichtend sein – auf EU-Ebene. Für mindestens 50 Prozent der Nutztiere soll ein höherer Tierwohlstandard (Stufe 1/Stall plus – mehr Platz im Stall, mehr Beschäftigungsmaterialien etc.) gelten, für mindestens zehn Prozent ein deutlich höherer Standard (Stufe 2 oder 3). Ab 2030 soll für alle Nutztierarten Stufe 1 gesetzlicher Mindeststandard werden; der Anteil von Stufe 2 (verbesserte Ställe mit noch mehr Platz, Klimazonen – möglichst mit Kontakt zum Außenklima etc.) soll mindestens 40 Prozent der Produktion ausmachen. Ab 2040 soll die Stufe 2 gesetzlicher Mindeststandard für alle Nutztierarten werden. In Stufe 3 (Premium –mehr Platz im Stall als in Stufe 1 und 2, Auslauf bzw. Weidehaltung für Rinder und Geflügel etc. – weitgehend orientiert an den Haltungskriterien des ökologischen Landbaus) soll ein Marktanteil von mindestens zehn Prozent erreicht werden.

Ein Anteil von etwa 80 bis 90 Prozent der anfallenden höheren Kosten für die verbesserte Nutztierhaltung sollen den Landwirten durch Tierwohlprämien und eine Investitionsförderung ausgeglichen werden, wird vorgeschlagen. Das müsse vertraglich abgesichert werden, so Borchert.

Das Kompetenznetzwerk schätzt den Förderbedarf für den Umbau auf jährlich etwa 1,2 Milliarden Euro ab 2025, 2,4 Milliarden ab 2030 und auf 3,6 Milliarden ab 2040. Zur Finanzierung wird eine mengenbezogene Tierwohlabgabe (Sondersteuer) empfohlen. Denkbar sei, für inländische und importierte Waren ein Satz von 40 Cent pro Kilogramm Fleisch/Fleischprodukte, zwei Cent pro Kilo Milch/Frischmilchprodukte und Eier sowie 15 Cent pro Kilo Käse, Butter und Milchpulver zu erheben.

Uwe Bartels, Vorsitzender AEF OM, betonte, dass das AEF und seine Mitglieder den Weg des Umbaus pro-aktiv mitgestalten wollen (Arbeitsgruppe etc.). Man sei offen für Vorschläge, die wissenschaftlich belegt und in der Praxis umsetzbar seien. Insbesondere für das Oldenburger Münsterland mit seiner Tierhaltung und der Wertschöpfungskette müsse ein Sicherheitsrahmen geschaffen werden, der zwingend auch die Folgenabschätzung und Bewertung der Maßnahmen vorsehe. Die Landwirte müssten Gewissheit haben, dass das versprochene Geld auch wirklich ankommt.