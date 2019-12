Kommt Steuer für Zweitwohnungen?

Vechta Wird es schon bald eine Zweitwohnungssteuer in Vechta geben? Eine entsprechende Satzung nach Vorbild der Städte Osnabrück und Hannover für das „Innehaben einer Zweitwohnung im Stadtgebiet“ soll von der Stadt Vechta geprüft werden. Dies hat die VCD-Fraktion im Rat der Stadt Vechta beantragt.

Mit der Einführung der Zweitwohnungsteuer soll erreicht werden, dass Zweitwohnsitzinhaber sich mit erstem Wohnsitz in Vechta anmelden. Damit erhielte die Stadt im Rahmen des Finanzausgleichs tatsächlich die Einnahmen, die ihr für die Nutzung der Infrastruktur durch die Zweitwohnsitzinhaber zustünden, so die VCD-Fraktion. „Unseres Erachtens sollte die Verwaltung eine rechtssichere Satzung für eine Zweitwohnungssteuer in Vechta aus den Satzungen der Städte Osnabrück und Hannover entwickeln können“, teilte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Claus Dalinghaus mit.