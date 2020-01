Vechta Zum Jahresbeginn ist die Arbeitslosenzahl im Oldenburger Münsterland gegenüber Dezember 2019 deutlich gestiegen und liegt damit auf dem höchsten Wert seit zwei Jahren. Das geht aus dem Bericht der zuständigen Agentur für Arbeit Vechta hervor, der am Donnerstag vorgestellt worden ist.

„Im Januar meldeten sich auch wieder Beschäftigte aus den Außenberufen arbeitslos, allerdings weniger als in den Vorjahren. Gründe dafür sind die anhaltend milden Temperaturen, die gute Auftragslage der Unternehmen in der Baubranche sowie die Inanspruchnahme vom Saison-Kurzarbeitergeld“, sagt Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Vechta. Der starke Anstieg der Arbeitslosigkeit sei derzeit insbesondere auf die konjunkturelle Eintrübung zurückzuführen. Jahresende bedeute auch Quartalsende, zu dem beispielsweise befristete Arbeitsverträge auslaufen oder Kündigungen ausgesprochen würden. „Aufgrund der nach wie vor unsicheren globalen Wirtschaftslage sind viele Betriebe derzeit verhaltener bei der Entfristung von Arbeitsverträgen und bei Neueinstellungen. Das spiegelt sich auch weiterhin in den Zahlen der gemeldeten freien Stellen wider“, erläuterte die Agentur-Chefin.

• Arbeitslosigkeit

Mit insgesamt 7690 Personen waren im Januar bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern Vechta und Cloppenburg 870 Arbeitslose bzw. 12,8 % mehr gemeldet als im Dezember. Im Vergleich zum Januar 2019 stieg die Arbeitslosigkeit um 393 Personen bzw. 5,4 %. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 4,2 %, während sie im Vorjahr 4,0 % betrug.

• Unterbeschäftigung

Ergänzend zur gesetzlich definierten Zahl der Arbeitslosen veröffentlicht die Agentur für Arbeit Angaben zur Unterbeschäftigung. Dazu zählen zusätzlich zu den Arbeitslosen solche Personen, die nicht als arbeitslos gelten, aber zum Beispiel durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen gefördert werden. Nach vorläufigen Angaben waren im Januar einschließlich der arbeitslos Gemeldeten insgesamt 10 363 Menschen (184 bzw. 1,8 % mehr als im Januar 2019) unterbeschäftigt.

• Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung

Bei der für die Arbeitslosenversicherung zuständigen Agentur für Arbeit Vechta stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 608 bzw. 18,7 % auf 3855. Hier waren 450 bzw. 13,2 % mehr Arbeitslose gemeldet als zur gleichen Zeit im Vorjahr.

Bei den für die Grundsicherung zuständigen Jobcentern im Oldenburger Münsterland stieg die Arbeitslosenzahl im Januar um 262 bzw. 7,3 % gegenüber dem Vormonat auf 3835. Gegenüber dem Vorjahr waren hier jedoch 57 bzw. 1,5 % weniger Menschen arbeitslos gemeldet.

• Ausländer/Flucht

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer stieg im Januar auf 2467 Personen. Das waren 343 oder 16,1 % mehr als im Dezember und 249 oder 11,2 % mehr als im Januar vor einem Jahr. Zu der Gruppe der Ausländer gehören sowohl Menschen, die schon länger im Oldenburger Münsterland leben, als auch neu hinzugekommene Flüchtlinge. Im Januar 2020 waren 804 Geflüchtete bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen als arbeitslos gemeldet. Das waren 81 oder 11,2 % mehr als im Vorjahr. Weitere 876 befanden sich in Integrationskursen, Qualifizierungsmaßnahmen oder waren erwerbstätig und suchten eine neue Stelle. Das waren 256 oder 22,6 % weniger als im Vorjahr.

• Stellenmarkt

Dem Arbeitgeberservice wurden im Januar 607 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Das waren 170 bzw. 21,9 % weniger als noch im Vormonat. Der Bestand an gemeldeten Stellen sank gegenüber Januar 2019 um 610 bzw. 15,2 % auf 3409.

Die neuen Arbeitsstellen wurden im Januar primär für die Berufsbereiche Objekt-, Personen- und Brandschutz, Arbeitssicherheit (56 neue Stellen), Lebens- und Genussmittelherstellung (43) sowie Lagerwirtschaft, Post, Zustellung, Güterumschlag (41) gemeldet.