Vechta High an Heiligabend – und dass auch noch am Steuer eines Autos: Gleich zwei Drogensünder zog die Polizei im Landkreis Vechta am 24. Dezember aus dem Verkehr. In Lohne war es ein 27-jähriger Lohner, der mittags ohne Führerschein durch den Ort fuhr.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls untersagt. Auf den 31-jährigen Fahrzeughalter, der aus Diepholz stammt, kommt jetzt laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen „Zulassen Fahren ohne Fahrerlaubnis“ zu

Ebenfalls berauscht war ein 29-Jähriger aus Vechta, den die Beamten in seinem Heimatort gegen 14 Uhr aus dem Verkehr fischten. Auch er wurde positiv auf Cannabis getestet – und musste sein Fahrzeug stehen lassen.