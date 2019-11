Vechta Big Daddy Wilson gastiert am Freitag, 15. November, im Vechtaer Gulfhaus. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Veranstalter ist „Kultur Rot-Weiss“. Die Gruppe organisiert seit mehr als zehn Jahren die Konzertreihe „Jazz im Gulfhaus“ in Vechta.

Karten gibt es im Vorverkauf in Vechta bei bauXpert Gr. Beilage, Falkenrotter Straße 74, Juwelen - Uhren - Optik Weiss, Große Straße 88 und Floristik Maria Böske, Große Straße 49 und online. Sie kosten 15 Euro (ermäßigt 10 Euro).

Big Daddy Wilson ist seit 25 Jahren rund um die Welt unterwegs und hat seine Liebe zum Blues mit den Menschen geteilt. 2018 ging er auf Jubiläumstour und beeindruckte die Fans in ganz Europa mit einer energiegeladenen Bühnenshow.

Die „Deep in my Soul“ Tour 2019 wird eine intime und intensive Show werden, denn Big Daddy nimmt sein Publikum mit auf eine Reise in sein Herz und seine Seele, heißt es in der Ankündigung. Er singt über Leid und über Freude, über das Leben und die Liebe.

Begleitet wird er von seiner Band The Goosebumps Brothers, mit der er bereits im vergangenen Jahr verschiedenste Preise entgegennehmen durfte.