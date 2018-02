Vechta In seiner aktuellen Konzertreihe präsentiert „Kultur Rot-Weiss“ am Freitag, 9. Februar, ein Konzert mit „Friend N Fellow“ im Gulfhaus Vechta. Das Duo gehört zu den Erfindern des Acoustic Soul und verspricht einen Musikgenuss der besonderen Art. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten kosten 12,50 Euro, Schüler und Studenten zahlen 7,50 Euro. der Vorverkauf läuft online und bei bauXpert Gr. Beilage, Vechta, Falkenrotter Straße 74, Juwelen-Uhren-Optik Weiss, Vechta, Große Straße 88 und bei Floristik Maria Böske, Vechta, Große Straße 49.

„Friend N Fellow“, das sind Constanze Friend mit ihrem magischen Timbre in der Stimme und Thomas Fellow mit seiner groovenden Virtuosität auf der Gitarre, womit sie den Klang einer ganzen Band auf die Bühne zaubern. Mit ihren von traumhafter Poesie gefärbten Eigenkompositionen und ihren markanten Interpretationen von Cover-Songs schaffen sie es immer wieder, die Konzertbesucher zu fesseln und in neue Sphären zu entführen.

Ihre Debüt-CD „Home“ wurde mit der Blueslegende Luther Allison in einer Kirche eingespielt. Er war von beiden Musikern fasziniert und nannte ihre Musik „Music Of The New Century“ und es ergab sich eine sehr intensive Zusammenarbeit und Freundschaft. Inzwischen haben „Friend N Fellow“ elf CDs produziert, von denen ein Großteil auch auf Vinyl erschien. Ihr letztes 2016 veröffentlichtes Live-Album „Silver“ trägt eine unverkennbare Handschrift: zeitlos, voller Energie und weitab jeglicher musikalischer Modetrends, sagen die Veranstalter: „,Friend N Fellow’ live zu erleben ist eine Offenbarung. „Ihre Melange aus Jazz, Blues, Country und Soul verschmilzt mit ihrer Improvisation, Virtuosität, Spielfreude und ihrem Humor.“

Durch ihr intensives und fast traumwandlerisches Zusammenspiel gelingt es den beiden Ausnahmemusikern, das Publikum in ihren Bann zu ziehen und dessen Herz und Seele zu berühren.

„Kultur Rot-Weiss“ organisieren seit mehr als 13 Jahren die Konzertreihe „Jazz im Gulfhaus“ in Vechta. In dieser Zeit wurden Bands der verschiedensten Musikrichtungen wie Jazz, Blues, Swing und mehr nach Vechta geholt.