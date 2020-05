Konzerte in der JVA steigen 2021

Vechta Die in der Justizvollzugsanstalt Vechta geplanten Konzerte von Gregor Meyle (4. Juni) und Tom Gaebel (5. Juni) müssen aufgrund der aktuellen Lage um ein Jahr verschoben werden. „Wir sind sehr froh darüber, dass wir mit den Künstlern, den Agenturen und der Justizvollzugsanstalt für Frauen eine schnelle Lösung finden konnten. Das ist nicht selbstverständlich und dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Herbert Fischer, Leiter des Kulturbereichs bei der Stadt Vechta. Alle gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Konzerte finden jetzt am 4. Juni 2021 (Tom Gaebel) und am 6. Juni 2021 (Gregor Meyle) statt. Fischer appelliert an alle Besucher, die sich ihr Ticket bereits für 2020 gesichert haben, auf eine Rückgabe ihrer Eintrittskarten zu verzichten und den neuen Termin wahrzunehmen, wo es möglich sei. Fischer: „Wenn wir es schaffen, möglichst viele Besucher für das Thema ,Kultur nach der Corona-Krise‘ zu sensibilisieren, werden nicht nur Existenzen gerettet, nein, umso größer wird später auch das kulturelle Angebot sein.“