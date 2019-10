Vechta Der Vechtaer Konzertveranstalter „Kultur Rot-Weiss“ startet am 18. Oktober seine neue Reihe „Jazz im Gulfhaus“ mit der Blues-, Folk- und Soulsängerin „Lisa Doby“. Der Eintritt kostet 15 Euro, Schüler und Studenten zahlen 10. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Insgesamt gibt es in dieser Saison fünf Konzerte. Am 15. November gastiert „Big Daddy Wilson“ im Gulfhaus, am 10. Januar treten dort die Lokalmatadoren „Jazz for Fun“ auf, und am 7. Februar folgen „Friend n Fellow and Cristin Claas“. Den Reigen beenden „The Huggee Swing Band’s Nightmood feat. Franziska Schuster“ am 6. März. Alle Konzerte beginnen jeweils freitags um 20 Uhr.

„Lisa Doby“ verließ auf mächtigen Schwingen und getragen von einem Freiheitswind vor vielen Monden ihre Heimat South-Carolina, um in Europa ein neues Zuhause zu finden, werben die Veranstalter für den Auftakt am 18. Oktober. „Ohne jegliche Künstlichkeit nimmt sie uns mit auf eine musikalische Reise und lässt uns einen Hauch des Alten Südens spüren: Tief emotionale Songs voller ausdrucksstarkem Folk, leidenschaftlichem Soul und packendem Blues. „Kultur Rot Weiss“ attestiert der Künstlerin Charisma, ein facettenreiches Auftreten, und eine überwältigende Bühnenpräsenz. ,,Die Lady passt in keine Schublade” wird der Donaukurier zitiert. Zur Band gehören Aurel King, Bernhard Ebster und Jerome Spieldenner.

„Kultur Rot-Weiss“, das sind Tobias Weiss, Peter gr. Beilage und Dominik Wilming, organisieren seit Jahren die Konzertreihe „Jazz im Gulfhaus“ in Vechta. Die Initiative hat in dieser Zeit Bands der verschiedensten Musikrichtungen wie Jazz, Blues, Dixieland, Swing und mehr nach Vechta geholt – ganz nach dem Motto Motto: „Steht Jazz drauf, ist aber mehr drin“.

Karten für die Konzerte gibt es im Vorverkauf bei Online Tickets kaufen und in Vechta bei bauXpert Gr. Beilage, Falkenrotter Straße 74, - Juwelen - Uhren - Optik Weiss, Große Straße 88 und bei Floristik Maria Böske, Große Straße 49.