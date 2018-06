Vechta Aufgrund des Aufbaus der Vechtaer Fanmeile und der Konzerte in der Justizvollzugsanstalt für Frauen (JVA) werden bis einschließlich kommenden Samstag (9. Juni) einige Straßen komplett oder zumindest teilweise gesperrt werden. Zudem stehen an diesen Straßen bestimmte Parkplätze nicht zur Verfügung. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt.

Hauptsächlich betreffe dies die Straßen Kapitelplatz und An der Propstei. Auch der Parkstreifen in der Kleinen Kirchstraße stehe nicht zur Verfügung. Die Tiefgarage beim Rathaus könne in diesem Zeitraum über die Burgstraße angefahren werden, die Tiefgarage am Krankenhaus über die Marienstraße.

Die Stadt Vechta bittet um Verständnis und wünscht den Besuchern der Konzerte in der JVA mit Klaus Hoffmann am Freitag, 8. Juni, sowie Angelo Kelly und Family am Samstag, (9. Juni) gute Unterhaltung. Beide Konzerte beginnen um 20 Uhr.

Die Stadt Vechta weist darauf hin, dass bei Einlass in den Innenhof der JVA der Personalausweis vorzulegen ist. Ohne Personalausweis erfolgt kein Einlass. Zudem ist die Mitnahme von Regenschirmen, Handys, Fotoapparaten und ähnlichem sowie größerer Taschen, nicht gestattet. Die Stadt Vechta bittet darum, diese Gegenstände zu Hause zu lassen, damit die Einlasskontrolle schneller erfolgen kann und sich kein Stau bildet. Einlass ist am 8. und 9. Juni jeweils ab 18 Uhr. Alle Besucher werden gebeten, frühzeitig vor Ort zu sein, damit das Konzert pünktlich beginnen kann.