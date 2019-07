Vechta Auch im zweiten Halbjahr 2019 fördert die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft im Oldenburger Münsterland Weiterbildungen bis zu 400 Euro pro Jahr. Informationen zu den verschiedenen Angeboten bietet das Heft „Am Ball bleiben“. Die Weiterbildungsangebote richten sich an Frauen und Männer in Elternzeit, Berufsrückkehrerinnen und Beschäftigte mit Familienaufgaben. Die Koordinierungsstelle hat ihren Sitz im Kreishaus in Vechta, ist aber auch für den Kreis Cloppenburg zuständig.

Im Programmheft finden sich Weiterbildungsmöglichkeiten in Bereichen wie EDV, Kurse zum Wiedereinstieg in den Beruf, Rhetorik und Kommunikation sowie zu den Themen Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Zusätzlich beinhaltet es hilfreiche Links zu Kontaktstellen bei Trennungs- und Scheidungsberatung, zur Rentenberatung und zu Migrationsberatungsstellen im Oldenburger Münsterland.

Die Hefte liegen im Kreishaus, bei Städten und Gemeinden, in Kindergärten sowie bei verschiedenen Bildungsträgern aus. Unter www.koordinierungsstelleom.de oder per E-Mail an info@koordinierungsstelleom.de kann das Programmheft zudem angefordert werden. Außerdem haben Interessierte die Möglichkeit, eine kostenlose berufliche Beratung, speziell auch zum Wiedereinstieg in den Beruf sowie bei Qualifizierungen und deren Fördermöglichkeiten zu erhalten.

Weiterhin können zugewanderte Frauen und Migrantinnen Unterstützungsmöglichkeiten zur beruflichen Integration erhalten, wenn es darum geht, einen passenden Deutschkursus oder eine Kinderbetreuung zu finden und die berufliche Perspektiven auszuloten.

Fragen zu den Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Terminvereinbarungen können telefonisch unter 04441/8982622 oder per E-Mail an info@koordinierungsstelleom.de erledigt werden.