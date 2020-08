Kreishandwerkerschaft Vechta: Mehrere kleinere Freisprechungen

Die Gesellen im Landkreis Vechta

Maler/in- und Lackierer/in: Sharif Mohammad Alhelali (Malerbetrieb Friederike Mönnig); Paul Ansmann (Nyhuis GmbH); Christoph Beigel (Malerbetrieb Lars Klostermann GmbH); Nicolas Fabriczek (Ulrich Boretius); Lukas Franke(Nyhuis); Felix Hausfeld (Michael Hausfeld); Hendrik Jahn (Malereibetrieb Tapken GmbH & Co. KG); Arthur Kalus (Nyhuis ); Celina-Marie Sieverding (apto Sanierung GmbH); Jan Theilmann (Irene Fuxen GmbH); Marvin Weller (Dieter Willenborg); Jonas Witte (Hans Wehry).

Bauten- und Objektbeschichter: Dominik Ayar (Marco Middendorf).

Feinwerkmechaniker/in Schwerpunkt Maschinenbau: Hannes Kamphaus(SPREMATEC GmbH); Marion Klostermann(Alwid GmbH).

Feinwerkmechaniker Schwerpunkt Zerspanungstechnik: Daniel Themann (Franz gr. Rebel CNC-Frästechnik GmbH & Co. KG).

Land- und Baumaschinenmechatroniker: Jan-Bernd Hubbermann (Clemens Hoping GmbH); Jannik Tepe (Hackmann Landtechnik GmbH & Co.KG).

Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik: Vladimir Brenno(Metallbau Arkenau GmbH); Leonard Schillikowski (A. Krebeck-Stalleinrichtungen und Apparatebau GmbH); Jonas Wagner (Holzmühle Westerkamp GmbH).

Tischler/in: Fiete Ahlrichs (Freke GmbH); Leon-Magnus Brockhaus (Frank Dödtmann GmbH & Co. KG); Andre Denker (Tischlerei Helmut Kessen GmbH); Linus Espelage (Oldenburger Interior GmbH & Co. KG); Finn Feldhaus (Meyer & Grave - Tischlerei – GmbH); Niklas Grave (Tischlerei Bergmann GmbH); Lennard Hartong (Oldenburger Interior); Dominik Hoyka (Josef Bahlmann GmbH); Lena Kröger (WDM DIE WERKSTATT Design & Manufaktur); Jonas Niemann (Tischlerei Harting GmbH); Kersten Ovelgönne (Georg Meyer Tischfabrik GmbH & Co. KG); Joel Rollmann (Bosse GmbH & Co. KG Tischlerei und Rolladenbau); Patrick Sanders (Jan-Bernd Glandorf und Ralf Glandorf GbR); Johann Schlarmann (System- und Struktur Laden- und Innenausbau GmbH); Tim Stegkämper (Michael Hoyng Möbeltischlerei und Innenausbau); Florian Theilmann (Tischlerei Ralf Goda GmbH); Fynn von Lehmden (System- und Struktur Laden- und Innenausbau); Meik Voßmann (Oldenburger Interior); Matthias Wulf (Tischlerei Harting); Jonas Zielasko (Michael Hoyng Möbeltischlerei und Innenausbau).

Frieseur/in: Anida Beciragic (Karl-Heinz Nieswand Friseurmeister); Buhare Bozgün (Alexander Kunz); Anna-Amalia Daitche (Andreas Lorenz Just hairs); Eda Eyiliksever (Klaus-Dieter Janssen Friseurmeister); Leyla Hesselfeld (Klaus-Dieter Janssen Friseurmeister); Kira Jamroszczyk (Georg Vatterott); Michéle Kallage (Rainer Moormann Friseursalon); Selin Nisa Karakus (Klaudia Evers Beauty Hair); Mehmet Kör (Manuela Raker Hair und Beauty Store); Davide Pisciottano (Georg Blömer Salon Hair-Line); Michelle Röschmann (Christian Niehaus Friseurmeister); Jessica Spitzer (F & M UG Michaela Meierhans-Sprehe); Farid Valizadehsomeeh (Akademie Überlingen N. Glasmeyer GmbH).

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Handlungsfeld Heizungstechnik: Nico Willenborg(Heinz Kruse GmbH Elektro-Sanitär-Heizung).

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Handlungsfeld Sanitärtechnik: Leo Fischer (Heinrich Gossel Sanitär- und Heizungsbau GmbH); Aykut Koc (M + S GmbH Haustechnik Heizung-Sanitär-Klima); Florian Reichert (HS Heizung und Sanitär Kundendienst GmbH & Co. KG); Tobias Zumdohme (Josef Kreymborg).