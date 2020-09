Kreislandfrauen Vechta: Aktiv gegen Lebensmittelverschwendung

Vechta Unter dem Motto „Zu gut für die Tonne“ ist jetzt die bundesweite Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung gestartet. Daran beteiligen sich auch Kreislandfrauen Vechta, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit der Aktionswoche hat es sich das Bundeslandwirtschaftsministerium zum Ziel gesetzt, die Lebensmittelverschwendung in Deutschland zu reduzieren. Denn: Rund 75 Kilogramm Lebensmittel wirft jeder statistisch gesehen im Jahr weg – ungenutzt und oftmals unnötigerweise.

Doch wie kann man dies ändern? Die Vorsitzende der Kreislandfrauen Vechta, die Visbekerin Anneliese Möhlmann, hat eine klare Vorstellung: „Wir müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher informieren. Viele wissen nicht mehr, wie man Lebensmittel richtig lagert oder dass es nicht ohne Grund Mindesthaltbarkeitsdatum heißt und nicht ’giftig ab’.“

Ihre Stellvertreterin Annette Jans-Wenstrup (Neuenkirchen-Vörden) ergänzt: „Viele Landfrauen, so auch ich, erzeugen Lebensmittel. Alleine deshalb tut es schon manchmal weh, wenn man sieht, dass aus Unkenntnis unseren Produkten zu wenig Aufmerksamkeit und manchmal leider auch Wertschätzung entgegengebracht wird. Dagegen wollen wir etwas tun.“

Deshalb beteiligen sich die Kreislandfrauen Vechta an der Aktionswoche und stehen mit guten Ratschlägen und Rezeptideen für Reste vor mehreren Supermärkten im Landkreis Vechta. So stehen sie am 26. September vor dem Goldenstedter Edeka-Markt und am 27. September in Goldenstedt beim verkaufsoffenen Sonntag.