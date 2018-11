Vechta Die Erwartungshaltung war hoch bei der 70. Mitgliederversammlung seit Gründung des Kreislandvolkverbands (KLV) Vechta am Freitag, 9. November. Gespannt wurde auch die Gastrede von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) erwartet. Denn die sollte sich mit der „Zukunft unserer Landwirtschaft“ beschäftigen und der Frage, ob die Anforderungen der Gesellschaft und des Naturschutzes noch zu meistern sind.

Um ganz besondere Themen ging es Lies auch in seiner Ansprache. Themen, die zeigen würden, dass Vechta eine Boomregion sei. Mit der Landwirtschaft als Urquelle. „Hätten wir keine Landwirtschaft, hätten wir keine Kulturlandschaft“, sagte Lies. „Wir sind Agrarland Nummer eins“, sagte Lies, fragte aber auch, welche Aufgaben Landwirte noch wahrnehmen und für welche Aufgaben gerecht entlohnt werden müsse. „Beispielsweise für die Aufgabe des Naturschutzes, für die die Gesellschaft auch bezahlt. Es muss das gemeinsame Bestreben sein, Flächen in Richtung Artenvielfalt zu entwickeln.“ Aber: Landwirte bräuchten bei all ihrem Tun auch Verlässlichkeit.

Langfristige Lösungen forderte Lies auch bei dem Umgang mit dem Tierschutz und einem entsprechenden wirtschaftlichen Handeln. Es sei vor allem die wirtschaftliche Rentabilität, die eine Rolle bei Überlegungen zu mehr Tierwohl spielen würde. „Die Gesellschaft verschließt oftmals die Augen“, sagte Lies. Denn zur Wahrheit würde eben auch gehören, dass die Menschen oftmals nicht bereit seien, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben.

Daneben müssten zukünftig aber auch Themen wie die Düngeverordnung angegangen werden. Ebenso wie der Herdenschutz und der Umgang mit dem Wolf. 20 Rudel gebe es derzeit in Niedersachsen. Sieben mehr als 2017. Tendenz steigend. „Wir müssen darüber sprechen“, sagte Lies, „darüber, wie wir mit der Situation umgehen, wenn es einmal zu viele Tiere werden. Wir müssen bis dahin in der Lage sein, zu handeln“. Man brauche Rechtssicherheit.

Insgesamt forderte der Umweltminister mehr praktikable Lösungen. „Landwirtschaftliche Betriebe sind Wirtschaftsbetriebe“, rief Lies in Erinnerung. Auch deshalb müsse das Land unterstützen, um Vereinbarkeit von Naturschutz und Wirtschaftlichkeit zu ermöglichen“.

Die große Bedeutung der Landwirtschaft in der Region hoben auch Vechtas Bürgermeister Helmut Gels und Vechtas Landrat Herbert Winkel hervor. Ohne Landwirtschaft, ohne innovative Betriebe, rund 1600 im gesamten Kreis, hätte sich Vechta nicht so prächtig entwickeln können, sagte Gels.